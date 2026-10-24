Wetterumschwung in der Steiermark: Erst Frost, dann 15 Grad

Die Steiermark muss sich auf frostige Temperaturen einstellen. In der Nacht sinkt das Thermometer auf bis zu minus 3 Grad. Doch pünktlich zum Nationalfeiertag gibt es eine erfreuliche Entwicklung.

Die gute Nachricht für alle, die am Montag einen Ausflug planen: Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, dürfte sich das Wetter in vielen Teilen der Steiermark von seiner freundlicheren Seite zeigen.

Die gute Nachricht für alle, die am Montag einen Ausflug planen: Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, dürfte sich das Wetter in vielen Teilen der Steiermark von seiner freundlicheren Seite zeigen.

Wer am verlängerten Wochenende in der Steiermark unterwegs ist, sollte die warme Jacke griffbereit haben. Denn zunächst wird es richtig kalt. In der Nacht auf Sonntag, den 25. Oktober, können die Temperaturen laut GeoSphere Austria auf bis zu minus 3 Grad sinken. Besonders in den Tälern der Obersteiermark ist Frost möglich. Doch das Wetter hat auch eine gute Nachricht parat: Ausgerechnet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, stehen die Chancen auf sonnige Stunden vielerorts gut.

Frostige Nacht: Temperaturen sinken auf minus 3 Grad

Bereits am Samstagabend lockern die Wolken zunehmend auf. Dadurch kann es in der Nacht rasch abkühlen. In vielen Regionen bleibt der Himmel zunächst klar, ehe sich in einigen Tälern und teilweise auch im Südosten Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf minus 3 bis plus 3 Grad. Besonders in geschützten Tallagen kann es damit frostig werden. Wer am Sonntag früh unterwegs ist, muss sich außerdem auf Nebel oder Hochnebel einstellen.

Sonntag bringt Wolken und stellenweise Regen

Viel Sonnenschein ist am Sonntag zunächst nicht zu erwarten. Zwar könnten im Südosten am Morgen noch einige Sonnenstrahlen über den Nebelfeldern durchkommen, doch schon am Vormittag breiten sich von Westen her dichte Wolken über die gesamte Steiermark aus. Am Nachmittag und Abend kann es vor allem zwischen dem Ennstal und Mariazell etwas regnen. Weiter südlich bleibt es nach der aktuellen Prognose überwiegend trocken. Die Schneefallgrenze steigt durch mildere Luft in höheren Lagen auf über 2.000 Meter. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 9 bis 14 Grad.

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Nationalfeiertag bringt Wetterbesserung

Die gute Nachricht für alle, die am Montag einen Ausflug planen: Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, dürfte sich das Wetter in vielen Teilen der Steiermark von seiner freundlicheren Seite zeigen. Zwar beginnt der Tag in manchen Niederungen noch mit Nebel oder Hochnebel. Auch im Norden der Obersteiermark können sich zunächst hartnäckige Wolken halten. Im Laufe des Tages setzt sich aber in den meisten Regionen die Sonne durch. Besonders südlich des Alpenhauptkamms stehen die Chancen auf freundliches Wetter gut. Dort zeigt sich die Sonne teilweise schon am Vormittag.

Bis zu 15 Grad am Montag

Auch die Temperaturen entwickeln sich zum Feiertag hin etwas freundlicher. In der Früh werden minus 1 bis plus 5 Grad erwartet. Am Nachmittag sind dann 11 bis 15 Grad möglich. Ganz windstill bleibt es allerdings nicht. Vor allem vom Toten Gebirge bis zum Semmering kann der Westwind kräftiger ausfallen. In den südlicheren Landesteilen weht er meist nur mäßig.