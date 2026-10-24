100 Jahre AK-Bibliothek in Graz: Rund 1.000 Menschen feierten mit

Seit 100 Jahren gibt es die AK-Bibliothek in Graz. Zum Jubiläum kamen rund 1.000 Menschen. Besonders beeindruckend ist aber eine andere Zahl: Durch das kostenlose Angebot ersparten sich die Steirer allein 2025 Millionen Euro.

Ein ganzes Jahrhundert voller Bücher, Geschichten und Wissen: In Graz gab es am Samstag, dem 24. Oktober, einen besonderen Grund zum Feiern. Die Bibliothek der Arbeiterkammer Steiermark wurde 100 Jahre alt. Rund 1.000 Besucher kamen zum großen Geburtstagsfest, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: 100 Jahre, 100.000 Bücher: AK-Bibliothek feiert in Graz besonders Jubiläum. Doch hinter dem Jubiläum steckt auch eine Zahl, die aufhorchen lässt: Wer das kostenlose Angebot der AK-Bibliothek nutzt, kann sich einiges an Geld sparen.

Steirer sparen sich Millionen Euro

Bücher kaufen, Hörbücher herunterladen oder Filme ausleihen: All das kann mit der Zeit ins Geld gehen. Die AK-Bibliothek in der Grazer Hanuschgasse bietet zahlreiche dieser Medien kostenlos an. Wie stark sich das finanziell auswirkt, zeigen Zahlen der Arbeiterkammer. Allein im Jahr 2025 ersparten sich die Nutzerinnen und Nutzer durch die Bibliothek vor Ort mehr als eine Million Euro. Rechnet man das digitale Angebot hinzu, ergibt sich laut AK sogar eine Ersparnis von fast 4,5 Millionen Euro. Das Angebot umfasst mittlerweile mehr als 100.000 Bücher und E-Books, rund 300 Tonies sowie 7.500 DVDs, Hörbücher und Zeitschriften.

Rund 1.000 Menschen feierten in Graz

Zum runden Geburtstag verwandelte sich die Arbeiterkammer am Samstag in einen Treffpunkt für Bücherfreunde und Familien. Neben einem großen Bücherflohmarkt gab es Führungen durch die Bibliothek, Gewinnspiele und mehrere Lesungen. Auch bekannte Autoren waren zu Gast. So sprach der Schriftsteller und Publizist Robert Misik über die Bedeutung von Bildung und Bibliotheken. Karl-Markus Gauß stellte sein aktuelles Werk „Die Liebe kommt immer zu spät“ vor. Für die jüngeren Gäste wurde ebenfalls einiges geboten. Kinderbuchautorin und Journalistin Saskia Hödl las aus ihren Werken. Außerdem konnten Kinder beim Kinderschminken, Ballonmodellieren und bei kreativen Workshops mitmachen.

Seit 1926 ein Ort für Bücher und Bildung

Die Geschichte der AK-Bibliothek reicht bis ins Jahr 1926 zurück. Was damals begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer modernen Bibliothek mit barrierefreiem Zugang und einem umfangreichen digitalen Angebot entwickelt. Für AK-Präsident Josef Pesserl ist vor allem der kostenlose Zugang entscheidend. „Durch die AK-Bibliothek erhalten viele Menschen freien Zugang zu Wissen und Bildung“, betont er anlässlich des Jubiläums. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten dürfte dieser Aspekt für viele Familien eine wichtige Rolle spielen.