„Du fehlst. Jeden Tag. Für immer“: Steirer stirbt mit nur 28 Jahren

Mit nur 28 Jahren ist Kevin Michael Suppersbacher aus der Südoststeiermark verstorben. Familie, Freunde und Arbeitskollegen nehmen mit bewegenden Worten Abschied. Besonders seine fröhliche Art wird vielen in Erinnerung bleiben.

In liebevollen Worten erinnern sie sich an einen jungen Mann, der mit seiner fröhlichen Art und seiner Hilfsbereitschaft das Leben anderer bereichert hat.

In liebevollen Worten erinnern sie sich an einen jungen Mann, der mit seiner fröhlichen Art und seiner Hilfsbereitschaft das Leben anderer bereichert hat.

Manche Abschiede kommen viel zu früh. In der Südoststeiermark trauern Familie, Freunde und Arbeitskollegen um Kevin Michael Suppersbacher aus Stainz bei Straden. Der junge Steirer ist am 17. Oktober 2026 im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Die Nachricht von seinem Tod macht viele Menschen betroffen. In liebevollen Worten erinnern sie sich an einen jungen Mann, der mit seiner fröhlichen Art und seiner Hilfsbereitschaft das Leben anderer bereichert hat.

„Du fehlst. Jeden Tag. Für immer“

Mit diesen wenigen Worten beginnt die Trauerparte, mit der sich seine Angehörigen von Kevin verabschieden. Kevin wurde am 21. Dezember 1997 geboren. Nicht einmal zwei Monate vor seinem 29. Geburtstag endete sein Leben. Seine Familie nimmt mit einer persönlichen Traueranzeige Abschied. Neben seinen Eltern und seinem Bruder werden darin auch seine Partnerin Veronika sowie weitere Angehörige genannt. Die Worte auf der Parte lassen erahnen, wie groß die Lücke ist, die sein Tod hinterlässt.

Acht Jahre lang geschätzter Mitarbeiter

Auch bei seinem Arbeitgeber, der Schuster Ges.m.b.H., ist die Trauer groß. Kevin war dort seit acht Jahren als Disponent beschäftigt. In einer eigenen Traueranzeige würdigen Geschäftsleitung und Belegschaft seinen Einsatz und seine Persönlichkeit. „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen herausragenden Mitarbeiter, sondern vor allem einen zutiefst geschätzten Menschen und Freund“, heißt es darin. Besonders seine gesellige, humorvolle Art und seine Hilfsbereitschaft werden hervorgehoben. Sein Wirken habe sowohl im Unternehmen als auch darüber hinaus bleibende Spuren hinterlassen.

Freunde erinnern sich an seine fröhliche Art

Auch Menschen, die Kevin aus seiner Schulzeit kannten, nehmen in sozialen Netzwerken Abschied. Ein ehemaliger Schulkollege erinnert sich daran, wie viel Spaß sie gemeinsam hatten. Kevin sei fast immer gut gelaunt gewesen und habe sich auch durch kleine Neckereien nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Mach’s gut da oben, wo du jetzt bist“, schreibt er in seinem Abschiedsgruß.

Abschied in Straden

Für alle, die Kevin die letzte Ehre erweisen möchten, gibt es in den kommenden Tagen mehrere Möglichkeiten. Am Montag, dem 26. Oktober 2026, ist in der Sebastianikirche Straden zwischen 11 und 20 Uhr ein persönliches Abschiednehmen möglich. Am selben Tag wird um 18 Uhr in der Pfarrkirche Straden für ihn gebetet. Das Requiem findet am Dienstag, dem 27. Oktober, um 9.30 Uhr in der Hauptpfarrkirche Straden statt. Die Beisetzung der Urne erfolgt anschließend im engsten Familienkreis. Die Angehörigen bitten darum, von Blumen und Kränzen sowie von Trauerkleidung abzusehen. Stattdessen wird um Spenden für die Freiwillige Feuerwehr Dirnbach gebeten.