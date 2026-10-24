Zwischen Kuhweiden und Dorfkirche: Schamanische Tattoos aus Semriach

Eingebettet zwischen grünen Almen, einer Dorfkirche, Erntedankfesten und Kuhfladen-Lotto findet man mitten in der Gemeinde Semriach ein schamanisches Tattoo-Studio. Was es damit auf sich hat? Wir haben nachgefragt.

Auf den ersten Blick passt ein schamanisches Tattoo-Studio ungefähr so gut nach Semriach wie ein Tässchen Salbeitee zum Backhendl-Teller. Auf den zweiten Blick jedoch offenbart sich eine recht einfache Erklärung für den ungewöhnlichen Standort. „Ich bin hier aufgewachsen“, erzählt Inhaberin Tanja Herbst (53). Vor knapp zehn Jahren eröffnete sie das Shaman Art Tattoo Studio in ihrer Heimatgemeinde.

Wellness statt Heavy Metal

So speziell sich Tanjas Studio heute in der steirischen Gemeinde präsentiert, so besonders zeigt sich ihr Studio auch innerhalb der Tätowierer-Szene. Statt Heavy Metal und dumpfen Bässen erklingen beim Eintritt in das Shaman Art Studio Töne, die eher an ein Wellness-Spa erinnern. „Ich könnte sonst gar nicht arbeiten“, erklärt die Besitzerin. Denn auch ihr Zugang zum Tätowieren ist ein besonderer.

„Bin kein Mainstream“

„Ein Tattoo muss leben“, zeigt sich Tanja überzeugt. Immerhin verändere jedes Bild, das in den Körper gestochen wird, auch den Menschen selbst. „Ich bin keine Mainstream-Tätowiererin.“ Für sie ist ein Tattoo weit mehr als Handwerk. „Es ist immer auch Seelenarbeit.“ Das Schamanische steckt für Tanja in ihrer Haltung zur Arbeit. Sie versteht Symbole als Träger von Bedeutung und Energie.

©Tanja Herbst Tanja ist in Semriach aufgewachsen und arbeitet heute als einzige Tätowiererin im Ort.

Bedeutung von Symbolen

An der Eingangstür des Shaman Art Tattoo Studios prangt deshalb der Metatron-Würfel, ein geometrisches Symbol, das in der Esoterik oft mit Ordnung und Schutz verbunden wird. „Diese Symbole wurden über viele Jahrhunderte durch die Gedanken der Menschen mit einer bestimmten Energie aufgeladen“, erklärt Tanja. Auch als Zeichen der Zugehörigkeit seien Symbole auf Körpern schon immer von Clans genutzt worden. Die Inhalte der tiefen Gespräche, die beim Tätowieren mit ihren Kunden entstehen, fließen so in die Gestaltung ein. „Sie laden das neue Bild am Körper mit der gewünschten Energie auf.“

Vorteile am Land

Diese Art und Tiefe von Gesprächen vermisst sie manchmal in ihrem Heimatort. Trotzdem hat es sie nach vielen Jahren wieder nach Semriach zurückgezogen. Hier hat sie sich sogar ein kleines Häuschen gekauft und genießt vor allem die Natur und die Spaziergänge mit Hund Arien im Wald. Auch der Arbeitsweg ist somit kurz für die Tätowiererin. „In die Stadt wollte ich ohnehin nicht“, verrät sie. Neben zu viel Stress gebe es in Städten außerdem schon genug andere Tätowierer.

©Tanja Herbst Mit Hund Arien genießt sie die Spaziergänge in den Wäldern von Semriach.

„Kunden kommen zu mir, egal wo ich bin“

Obwohl Tanja praktisch ohne Konkurrenz im Ort arbeitet, hat dieser Umstand bis heute nicht dazu geführt, dass viele Kunden aus der Gemeinde selbst zu ihr kommen. Und das, obwohl man jeden Sommer im Freibad die Tattoo-Freudigkeit der Semriacher bestaunen kann. „Es waren vielleicht eine Handvoll Kunden aus dem Ort, seit ich hier arbeite“, erzählt sie. Trotzdem läuft ihr Geschäft gut. „Meine Kunden kommen von überall. Aus Graz, Tirol, Niederösterreich, sogar München. Jeder Tätowierer zieht die Kunden an, die zu ihm passen.“

„Habe immer über das Leben nachgedacht“

Zu Tanja kommen vorwiegend Menschen, die wie sie selbst gerne über das Leben und dessen Geheimnisse nachdenken. „Das war bei mir schon immer so“, erzählt die ausgebildete Schauspielerin. Sie studierte Schauspiel in Wien und arbeitete viel in der freien Szene. „Doch dafür war ich dann zu sensibel. Die Schauspielerei war, zumindest zu meiner Zeit, eine beinharte Ego-Geschichte.“ Im Fernsehen war sie trotzdem zu sehen: In der vom ORF produzierten und 2004 ausgestrahlten Reality-Show „Expedition Österreich“ war sie „Tanja aus der Steiermark“.

Kreativität und Spiritualität

Mit dem Tätowieren hat Tanja heute einen Weg gefunden, Körper, Kreativität und Spiritualität zu verbinden. „Die Kreativität muss irgendwo raus!“ Beim Arbeiten hat sie beobachtet, dass die Haut immer auch etwas über den Menschen verrät. „Es gibt so viele unterschiedliche Hauttypen. Letztlich hängt das Ergebnis eines Tattoos auch immer vom jeweiligen Hauttyp ab.“ Sie selbst zeichnet nicht vor, sie liebt es „frei Hand“ zu tätowieren. „Meine Kunden vertrauen mir da.“ Sie möchte nicht einfach ein Motiv auf die Haut bringen, sondern ein Bild zeichnen, das zum Menschen dahinter passt.

Semriacher Clan-Tattoo?

Das schamanische Tattoo-Studio ist also nicht nur wegen seiner Lage in Semriach besonders. Auch die Persönlichkeit der Inhaberin macht es zu einem einzigartigen Ort. Ob sich der Semriacher Clan eines Tages ebenfalls von Tanja Herbst ein Symbol der Zusammengehörigkeit stechen lässt, bleibt allerdings ungewiss.