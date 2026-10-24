Mit Spenderherzen auf den Berg: Grazer Herz-Patienten schaffen 10 Kilometer

Gemeinsam schlägt ihr Herz für das Leben: Zehn Menschen mit Spenderherz wanderten unlängst gemeinsam mit dem Ärzteteam des Uniklinikum Graz zehn Kilometer durch die Klause bei Deutschlandsberg.

Auf den ersten Blick wirkte es wie eine ganz gewöhnliche Wandergruppe, die entlang der tosenden Laßnitz, vorbei an schroffen Felswänden und durch schattige Wälder die Klause bei Deutschlandsberg erkundete. Doch wer den 22 Wanderern begegnete, ahnte kaum, welche emotionalen Schicksale und medizinischen Wunder hier Seite an Seite unterwegs waren: Zehn der Teilnehmer leben mit einem transplantierten Herzen. Gemeinsam mit ihren Angehörigen sowie Fachärzten und Pflegekräften des Uniklinikum Graz meisterten sie eine zehn Kilometer lange Strecke.

Vom Krankenbett zum Gipfel-Glück

Für viele der Teilnehmer ist jeder Schritt ein Geschenk. Einer von ihnen lebt seit fast zwei Jahrzehnten mit seinem neuen Herz und holte seither sogar internationales Gold bei Sportwettkämpfen für Transplantierte. Eine junge Frau erhielt ihr Spenderorgan mit 14 Jahren und arbeitet heute selbst im Grazer Klinikum. Besonders ergreifend war die Tour für Dubravko Bilbija aus Weiz: Noch vor gut einem Jahr war er so schwer herzkrank, dass er kaum gehen konnte und ständig ins Spital eingeliefert werden musste. Am 25. August 2025 rettete ihm eine Herztransplantation das Leben. „Er ist wie ein neuer Mensch“, so seine Frau Snjezana. Ob er die gesamte Strecke bis zur Fischerhütte packen würde, war im Vorfeld keineswegs sicher. Unter den Augen von Herzchirurg Dr. Sami Mouritane ging Bilbija in seinem eigenen Tempo, legte Pausen ein und kam überglücklich am Ziel an.

Schon 14 Herzen im Jahr 2026 transplantiert

Operiert wurde Bilbija damals von Univ.-Prof. Dr. Martin Andreas, Leiter der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie am Uniklinikum Graz. Er betont die Bedeutung der Nachsorge und freut sich über die Entwicklung am Standort: „Unser Herztransplantationsprogramm läuft wieder sehr erfolgreich. Allein 2026 konnten wir am Uniklinikum Graz bereits 14 Herzen transplantieren. Dank der hohen Zahl können wir die Wartezeiten für unsere Patientinnen und Patienten erfreulich kurz halten – jede Transplantation eröffnet die Chance auf ein neues Leben.“ Auch Univ.-Prof. Dr. Andreas Zirlik, Leiter des Universitären Herzzentrums Graz (UHZG), unterstreicht: „Wir möchten, dass unsere Patientinnen und Patienten nicht nur selbstständig leben können, sondern auch wieder körperlich fit werden. Entscheidend ist, die Belastung schrittweise und individuell zu steigern.“

Austausch, der Mut macht

Initiiert wurde die Tour von Cristina Ciurca, Herztransplant- und Device-Managerin am Klinikum, gemeinsam mit DGKP Sabine Seybold und Angelika Therisch-Höller (Kardiologie). Bei der wohlverdienten Einkehr in der Fischerhütte wurden Ängste besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und Mut geschöpft. Der Zusammenhalt war so groß, dass das nächste Treffen bereits feststeht: Noch vor Weihnachten kommt die besondere Gruppe wieder zusammen.