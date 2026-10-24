Reha-Zentrum Aflenz: Offener Brief fordert Lösung für Standort

Gemeinsamer Vorstoß für das Reha-Zentrum Aflenz: Betriebsrat und die Bürgermeister der Region drängen in einem offenen Brief auf eine Zukunftsperspektive. Auch SPÖ-Chef Max Lercher fordert konkrete Schritte zur Standortsicherung.

Mit einem überparteilichen offenen Brief fordern Betriebsrat und regionale Bürgermeister eine verbindliche Perspektive für den Standort und die Arbeitsplätze.

Mit einem überparteilichen offenen Brief fordern Betriebsrat und regionale Bürgermeister eine verbindliche Perspektive für den Standort und die Arbeitsplätze.

Die Zukunft des Reha-Zentrums Aflenz sorgt für Diskussionen in der Region. In einem gemeinsamen offenen Brief haben sich der Betriebsrat der Einrichtung sowie die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden Aflenz, Thörl und Turnau an die steirische Landesregierung gewandt. Ihr gemeinsames Anliegen: eine klare und langfristige Perspektive für den traditionsreichen Gesundheitsstandort sowie die Sicherung der dortigen Arbeitsplätze, so in einer aktuellen Aussendung.

SPÖ unterstützt Initiative

Unterstützung erhält die Initiative von der steirischen Sozialdemokratie. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher bezeichnete das gemeinsame Auftreten von Belegschaftsvertretung und Kommunalpolitik als wichtiges überparteiliches Signal für die gesamte Obersteiermark.

Kooperation mit Pensionsversicherungsanstalt im Fokus

„Die PVA hat eindeutig signalisiert, dass eine Kooperation mit dem Land, etwa durch die Einrichtung von Übergangspflegebetten, die bevorzugte Option ist“, so die SPÖ in der Aussendung. Aus Sicht der Initiatoren und der SPÖ brauche es nun zeitnah verbindliche Gespräche und konkrete Konzepte des Landes, um den Fortbestand abzusichern. Ziel aller Beteiligten bleibe eine tragfähige Lösung im Sinne der Patientinnen und Patienten, der Mitarbeiter sowie der regionalen Gesundheitsversorgung, so abschließend.