Notlage am Hochschwab: Erschöpfter Wiener (28) saß im Fels fest

Nichts ging mehr auf über 2.000 Metern: Ein 28-jähriger Wiener geriet am Samstagnachmittag am Hochschwab in Bergnot. Weil der Rettungshubschrauber wegen Sturmböen nicht landen konnte, mussten Bergretter zu Fuß zu ihm aufsteigen.

Einsatz für die alpinen Einsatzkräfte am Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026: Ein 28-jähriger Wanderer aus Wien war vom Gasthaus Bodenbauer über den anspruchsvollen Steig „G’hackte“ in Richtung Hochschwabgipfel unterwegs. Gegen 13.50 Uhr verließen den Mann im Bereich des G’hacktkogels auf rund 2.014 Metern Seehöhe plötzlich die Kräfte. Wegen völliger körperlicher Erschöpfung saß er fest. An ein Weitergehen oder einen selbstständigen Abstieg ins Tal war nicht mehr zu denken.

Sturm stoppte Hubschrauber

Die Bergrettung Thörl und die Alpinpolizei Hochsteiermark rückten sofort aus. Eine Rettung aus der Luft per Polizeihubschrauber scheiterte jedoch an den widrigen Bedingungen: Starker Wind machte einen Anflug unmöglich. Die Bergretter stiegen zu Fuß zu dem 28-Jährigen auf und versorgten den entkräfteten, aber unverletzten Mann vor Ort. Schritt für Schritt begleiteten sie ihn im Anschluss zu einer nahegelegenen Schutzhütte, wo er die Nacht verbringt, ehe es am Sonntag gemeinsam ins Tal geht.

Polizei warnt:

Angesichts des Vorfalls mahnt die Polizei zur Vorsicht. „Gerade im Herbst werden die Tage kürzer und die Bedingungen im Hochgebirge zunehmend anspruchsvoller“. Umso entscheidender sei eine realistische Einschätzung des eigenen Könnens. Die Experten warnen: „Wer merkt, dass die Kräfte nachlassen oder das Wetter umschlägt, sollte rechtzeitig umkehren.“ Kommt es dennoch zu einer alpinen Notlage, sollte frühzeitig Hilfe über den Alpinnotruf 140 oder den Euronotruf 112 angefordert werden.