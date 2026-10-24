Nebel, Wolken & Regen: So ungemütlich wird der Sonntag in der Steiermark

Trüber Wochenausklang in der Steiermark: Nach Nebel und morgendlichem Frost in den Tälern zieht am Sonntag eine Warmfront auf. Vom Ennstal bis Mariazell muss ab dem Nachmittag mit Regen gerechnet werden.

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark von seiner herbstlich-trüben Seite. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, startet der Tag verbreitet grau: „Der Sonntag beginnt in den Niederungen mit Nebel oder Hochnebel, darüber ist es bewölkt.“ Lediglich im Südosten gibt es in der Früh über dem Bodennebel noch Chancen auf ein paar vereinzelte Sonnenstrahlen, ehe der Himmel rasch komplett zuzieht.

Regen im Norden, Schneefallgrenze klettert

Bereits im Laufe des Vormittags überqueren dichte Wolkenfelder von Westen her das gesamte Bundesland. Vor allem entlang der Alpennordseite schlägt das Wetter um: „Vom Ennstal bis Mariazell kann es am Nachmittag und Abend auch wieder etwas regnen.“ Mit einer heranziehenden Warmfront steigen die Temperaturen in höheren Lagen spürbar an: Die Schneefallgrenze wandert im Tagesverlauf wieder auf über 2.000 Meter hinauf. Südlich von Mur und Mürz bleibt es bis zum Abend weitgehend trocken.

Frostiger Start in den Obersteirischen Tälern

Auch bei den Temperaturen zeigt sich ein geteiltes Bild. Während in den Tälern der Obersteiermark in den frühen Morgenstunden leichter Frost herrscht, startet der Süden mit Werten zwischen 1 und 4 Grad in den Tag. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad. Auf den Bergen weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Dennoch gibt es für Bergfexe zumindest abseits der Staulagen einen kleinen Lichtblick: „Abseits der nördlichsten Staulagen vom Dachstein bis zum Hochschwab dürften die Gipfel bis zum Abend aber meist frei bleiben.“ In 2.000 Metern Höhe werden um die Mittagszeit rund 3 Grad gemessen.