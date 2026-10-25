Wirtschaftspreise vergeben: Das sind die besten Unternehmer der Steiermark

Große Bühne für die heimische Wirtschaft: Das Magazin „top of styria“ und die WKO zeichneten am Montagabend herausragende Betriebe aus. Der prestigeträchtige Lebenswerk-Preis ging heuer an TCM-Gründer Manfred Kainz.

Leistungsschau der steirischen Spitzenwirtschaft: Vor rund 100 hochkarätigen Gästen wurden am Montagabend die traditionellen „tops of styria“-Preise verliehen. Das Wirtschaftsmagazin „top of styria“ zeichnete in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark acht Vorzeige-Unternehmen in vier Kategorien aus. Der Höhepunkt des Abends war jedoch die Vergabe des Ehrenpreises für das Lebenswerk an Kommerzialrat Manfred Kainz (66), den Gründer und langjährigen Chef von TCM International. Überreicht wurden die Trophäen von Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer und WKO-Präsident Josef Herk. „Das ist eine schlagkräftige Leistungsschau der steirischen Wirtschaft“, betonte Herk, während Landesrat Ehrenhöfer den Stellenwert des Unternehmertums hervorhob und Bürokratieabbau als drängende Aufgabe nannte.

Vom Bürokaufmann zum Weltmarktführer

Josef Herk würdigte den enormen Weitblick von Manfred Kainz, der seine kaufmännische Laufbahn einst als Bürokaufmann-Lehrling und Außendienstler begann, ehe er 1986 gemeinsam mit seiner Gattin Anna den Grundstein für TCM International legte. Aus dem weststeirischen Betrieb wuchs ein global führender Zerspanungs- und Werkzeug-Dienstleister für die Automobilbranche mit Joint Ventures von China bis Brasilien. „Seine humorvolle und bestimmte Art macht ihn zu einem echten Verbinder“, so Herk über den Preisträger, der stets nach dem Motto lebte: „Auf Dauer hält meine Ausdauer keiner aus!“ Kainz, der sich 2022 aus dem operativen Geschäft zurückzog und heute als Investor aktiv ist, bedankte sich sichtlich gerührt und ermunterte die Wirtschaftstreibenden: Jeder solle einmal „ein paar Jahre in die Politik gehen“.

Innovationskraft von Handwerk bis Hightech

Neben dem Lebenswerk-Sieger Kainz holte die Fachjury Betriebe vor den Vorhang, die mit Innovationskraft und frischen Ideen überzeugen: