269.000 Euro investiert: Land Steiermark kauft PFAS-Messgerät

Kampf den Ewigkeitschemikalien in der Steiermark: Das Land investiert 269.000 Euro in ein spezielles PFAS-Messgerät zur Untersuchung von Böden. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl pocht auf rasche und transparente Ergebnisse.

Die steirische Landesregierung investiert 269.000 Euro in die Anschaffung eines modernen PFAS-Messgeräts. Mit dem Spezialgerät sollen heimische Böden künftig gezielt auf bedenkliche Ewigkeitschemikalien untersucht werden.

Alarmierende Messwerte brachten Stein ins Rollen

Ausgangspunkt der intensiven Debatte waren beunruhigende Daten der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 über steigende TFA-Werte im steirischen Grundwasser, so in einer Aussendung. TFA gehört zur Gruppe der beständigen PFAS-Verbindungen. Einmal in die Umwelt gelangt, lassen sich diese Stoffe kaum entfernen.

Krautwaschl pocht auf Transparenz

Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl begrüßt den Beschluss als unverzichtbare Vorsorgemaßnahme: „Gut, dass die Ankündigung aus der Landtagsdebatte jetzt umgesetzt wird. Beim Schutz unserer Böden und unseres Grundwassers zählt das Vorsorgeprinzip. Je besser wir wissen, was tatsächlich vorhanden ist, desto gezielter können wir handeln.“ Gleichzeitig verknüpft Krautwaschl ihr Lob mit einer klaren Forderung an das Land: „Jetzt kommt es darauf an, das Gerät konsequent einzusetzen, relevante Regionen gezielt zu untersuchen und die Ergebnisse transparent zu machen. Die Steirerinnen und Steirer müssen wissen können, wie es um ihre Böden und ihr Grundwasser steht.“