Im November krachte es in der Steiermark am öftesten

Zeitumstellung bringt Gefahr für Fußgänger: Mit dem Ende der Sommerzeit steigt die Zahl der Unfälle auf Zebrastreifen an. Im November kracht es in der Steiermark am häufigsten.

Wenn die Sommerzeit endet, bricht für Fußgänger die gefährlichste Zeit des Jahres an: Es wird wieder schlagartig früher dunkel. Wie eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria belegt, schnellt die Zahl der Unfälle auf Schutzwegen in den Herbst- und Wintermonaten nach oben. Trauriger Spitzenreiter im Vorjahr war der November mit gleich 22 Verletzten auf steirischen Zebrastreifen.

Dunkelheit nimmt den Blickkontakt

Insgesamt forderte die dunkle Jahreszeit, von November bis Jänner, im Vorjahr 44 Verletzte auf steirischen Schutzwegen, für eine 83-jährige Seniorin endete der Unfall tödlich. Jeder zweite Crash in diesem Zeitraum ereignete sich bei Dämmerung oder Dunkelheit. Der Grund für das Risiko: Während Fußgänger bei Tageslicht durch direkten Blickkontakt erkennen können, ob sie vom Lenker wahrgenommen werden, blendet nachts das Scheinwerferlicht, während die Fahrerkabine stockdunkel bleibt. „Auffallend ist, dass bei 89 Prozent der Schutzwegunfälle laut Polizei der Unfallgegner der Hauptunfallverursacher war und 77 Prozent der Unfälle auf Straßen mit Tempolimit 50 passierten“, warnt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Zudem passierte jeder dritte Unfall durch ein abbiegendes Fahrzeug.

Senioren tragen das größte Risiko

Besonders dramatisch ist die Situation für ältere Menschen: Obwohl Senioren nur an 25 Prozent der Schutzwegunfälle beteiligt waren, machten sie 70 Prozent aller Schwerverletzten aus und keine einzige der betroffenen Personen trug die Schuld am Unfall. Aufgrund des allgemeinen Gesundheitszustands verzeiht der Körper älterer Menschen einen Zusammenstoß deutlich schlechter.

Forderungen: Mehr Tempo 30 & Parkverbot ausweiten

Angesichts der Zahlen erinnert der VCÖ an die klare Regel der Straßenverkehrsordnung (StVO): Fahrzeuglenker dürfen sich einem Zebrastreifen nur mit einer Geschwindigkeit nähern, die ein rechtzeitiges Stehenbleiben jederzeit ermöglicht. Um das Leben von Fußgängern wirksam zu schützen, pocht der VCÖ auf konkrete Maßnahmen: Mehr Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet und vor Schutzwegen. Ausweitung des Park- und Halteverbots vor Schutzwegen von aktuell 5 auf mindestens 10 Meter, damit hohe SUVs und Kleintransporter nicht die Sicht verstellen. Gezielte Beleuchtung von Zebrastreifen und deren direktem Umfeld.