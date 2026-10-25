Historischer Irrtum: Erste Bürgermeisterin kam schon 1923 aus der Steiermark

Österreichs erste Bürgermeisterin wurde offenbar viel früher gewählt als bisher weithin angenommen. Eine Steirerin stand bereits 1923 an der Spitze einer Gemeinde. Ihre Geschichte geriet weitgehend in Vergessenheit.

Franziska Meisinger wurde bereits 1923 zur Bürgermeisterin von Unzmarkt gewählt. Damit übernahm sie das Amt ganze 23 Jahre früher als jene Frau, die bisher weithin als Österreichs erste Bürgermeisterin galt.

Franziska Meisinger wurde bereits 1923 zur Bürgermeisterin von Unzmarkt gewählt. Damit übernahm sie das Amt ganze 23 Jahre früher als jene Frau, die bisher weithin als Österreichs erste Bürgermeisterin galt.

Mehr als 100 Jahre ist es her, dass eine Frau in der Steiermark Geschichte schrieb. Doch ihr Name dürfte heute nur wenigen Menschen etwas sagen. Franziska Meisinger wurde bereits 1923 zur Bürgermeisterin von Unzmarkt gewählt. Damit übernahm sie das Amt ganze 23 Jahre früher als jene Frau, die bisher weithin als Österreichs erste Bürgermeisterin galt. Eine historische Einordnung des Steirischen Landesarchivs rückt nun ein lange übersehenes Kapitel der österreichischen Politikgeschichte in den Mittelpunkt.

©Volksschule Unzmarkt, Schulchronik Das Gruppenbild aus der Schulchronik der Volksschule Unzmarkt, auf dem Franziska Meisinger abgebildet ist.

Erste Bürgermeisterin kam aus der Obersteiermark

Bisher wurde häufig Maria Rothschedl als erste Bürgermeisterin Österreichs genannt. Sie übernahm 1946 die Leitung der südsteirischen Gemeinde Oberhaag im Bezirk Leibnitz. Doch der Historiker Meinhard Brunner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Landeskommission für Steiermark, verweist auf eine Frau, die bereits mehr als zwei Jahrzehnte zuvor an der Spitze einer Gemeinde stand. Ihr Name: Franziska „Fanni“ Meisinger. Die 1862 geborene Steirerin wurde am 2. August 1923 zur Bürgermeisterin der damaligen Marktgemeinde Unzmarkt gewählt. Heute gehört der Ort zur Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg im Bezirk Murtal.

©Steiermärkisches Landesarchiv/B. Prügger Historiker Meinhard Brunner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Landeskommission für Steiermark, verweist auf eine Frau, die bereits mehr als zwei Jahrzehnte zuvor an der Spitze einer Gemeinde stand.

Ein historisches Dokument liefert den Beleg

Besonders interessant ist, wie Meisinger Bürgermeisterin wurde. Bereits 1919 war sie in den Gemeinderat eingezogen und zur zweiten Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt worden. Nach mehreren politischen Konflikten und Rücktritten übernahm sie im März 1923 zunächst die Leitung der Gemeinde. Am 30. Mai 1923 wählte sie der Gemeinderat einstimmig zur Bürgermeisterin. Allerdings gab es einen Haken: Die Wahl erfolgte per Zuruf und entsprach damit nicht den gesetzlichen Vorschriften. Die Landesregierung erklärte die Abstimmung deshalb für ungültig. Am 2. August 1923 wurde erneut gewählt. Diesmal erfolgte die Abstimmung ordnungsgemäß mit Stimmzetteln. Sechs der acht anwesenden Gemeinderatsmitglieder stimmten für Meisinger. Damit war ihre Wahl zur Bürgermeisterin rechtsgültig. Das historische Sitzungsprotokoll ist bis heute erhalten.

Schon ihr Ehemann war Bürgermeister

Franziska Meisinger wurde am 3. September 1862 in Vordernberg geboren. Ihr Ehemann Otto Meisinger war Arzt und hatte selbst über mehrere Jahre das Bürgermeisteramt in Unzmarkt ausgeübt. Nach seinem Tod im Jahr 1903 blieb Franziska Meisinger eine bekannte Persönlichkeit im Gemeindeleben. Während des Ersten Weltkriegs übernahm sie unter anderem die Leitung einer Ausgabestelle für Grundnahrungsmittel. Als Frauen 1919 erstmals an österreichischen Gemeinderatswahlen teilnehmen konnten, zog sie für die Wirtschaftspartei in den Gemeinderat ein. Wenige Jahre später stand sie selbst an der Spitze der Gemeinde.

Warum geriet ihre Geschichte in Vergessenheit?

Lange blieb Meisingers politische Rolle außerhalb der Region weitgehend unbekannt. Dabei hatte Historiker Meinhard Brunner bereits 2008 in der „Bezirkstopographie Judenburg“ auf sie aufmerksam gemacht. Die Erkenntnis fand allerdings kaum Eingang in die öffentliche Wahrnehmung. Noch im Juli 2026 wurde in der ORF-Sendung „ZIB 2“ Maria Rothschedl als erste Bürgermeisterin Österreichs bezeichnet. Das nahm Brunner zum Anlass, die Geschichte von Franziska Meisinger in einem ausführlichen Beitrag der Historischen Landeskommission erneut aufzuarbeiten.

Ihre Amtszeit dauerte nur wenige Monate

Lange blieb Franziska Meisinger allerdings nicht Bürgermeisterin. Am 19. Februar 1924 leitete sie ihre letzte Gemeinderatssitzung. Wenige Tage später legte sie ihr Mandat nieder. Warum sie diesen Schritt setzte, lässt sich anhand der erhaltenen Unterlagen nicht eindeutig feststellen. Am 17. April 1937 starb Meisinger in Unzmarkt. Besonders bemerkenswert: Auf ihrem Grabstein wird sie als „Arztenswitwe“ bezeichnet. Von ihrer historischen Rolle als Bürgermeisterin ist dort keine Rede. Mehr als ein Jahrhundert nach ihrer Wahl bekommt Franziska Meisinger nun wieder jene Aufmerksamkeit, die ihr als einer der ersten Frauen an der Spitze einer österreichischen Gemeinde zukommt.