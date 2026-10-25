Heftiger Unfall auf der S6: Feuerwehr trennt Wrack mit Rettungsschere los

Sonntäglicher Schreckmoment auf der S6 Richtung Klagenfurt: Nach einem heftigen Aufprall auf den Anpralldämpfer der Abfahrt Langenwang blieb von einem Auto nur noch ein Trümmerfeld auf der ersten Fahrspur zurück.

Am Sonntagmorgen, dem 25. Oktober 2026, kam es auf der S6 Semmering Schnellstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 08.58 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag alarmiert, nachdem ein Autofahrer in Fahrtrichtung Klagenfurt bei der Abfahrt Langenwang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Fahrzeug massiv demoliert: Stillstand auf erster Fahrspur

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte das Auto frontal gegen den Anpralldämpfer der Ausfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug massiv deformiert und kam schließlich auf der ersten Fahrspur zum Stillstand.

Schwierige Bergung

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufwendig: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten schweres hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um das verkeilte Wrack von der Stahlkonstruktion zu trennen. Anschließend wurde der Pkw mittels Kran geborgen und für den Abtransport durch einen Pannendienst vorbereitet.

Eine Person verletzt

Eine Person wurde vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt und medizinisch betreut. In enger Zusammenarbeit mit der ASFINAG reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn und band ausgelaufene Betriebsmittel, um die Schnellstraße rasch wieder für den Verkehr freigeben zu können. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine weiteren Angaben vor.