Fast abgerissen: Steirische Burg könnte Österreichs schönste werden

Sie steht seit Jahrhunderten auf einem mächtigen Felsen und ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Steiermark. Doch die Riegersburg wäre beinahe verschwunden. Jetzt könnte sie zu Österreichs schönstem Platz gekürt werden.

Wer durch die Südoststeiermark fährt, kann sie kaum übersehen: Hoch oben auf einem gewaltigen Felsen thront die Riegersburg. Seit Jahrhunderten prägt sie die Landschaft und zieht Besucher aus nah und fern an. Doch was heute als eines der bekanntesten Wahrzeichen des Landes gilt, stand einst vor einer ungewissen Zukunft. Sogar ein Abriss der historischen Festung wurde überlegt. Nun steht die Riegersburg vor einem ganz anderen Ereignis: Am Nationalfeiertag könnte sie bei der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Platz Österreichs gewählt werden.

Steirischer Sieger steht bereits fest

Einen Erfolg hat die Riegersburg schon in der Tasche. Beim steirischen Vorentscheid der ORF-Sendung setzte sich die Festung gegen die anderen Kandidaten durch und wurde zum schönsten Platz der Steiermark 2026 gewählt. Am Montag, dem 26. Oktober, geht es nun um den österreichweiten Titel. Dann tritt die Riegersburg gegen die Vertreter der anderen Bundesländer an. Dass gerade diese Burg ins Rennen geht, dürfte viele Steirer nicht überraschen. Immerhin blickt die Festung auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück.

Über drei Kilometer Wehrmauer

Die Riegersburg wurde bereits im Jahr 1138 erstmals urkundlich erwähnt. Damit reicht ihre dokumentierte Geschichte 888 Jahre zurück. Auch ihre Ausmaße sind beeindruckend: Mit mehr als drei Kilometern Wehrmauer, sechs Toranlagen und elf Basteien gilt sie als größte Burg der Steiermark. Was Besucher von Weitem sehen, ist dabei nur ein kleiner Teil der gesamten Anlage. Neben den historischen Mauern gehören unter anderem Museen, eine Greifvogelwarte, Klettersteige und Weinbau zum Angebot.

Ein Abriss stand tatsächlich im Raum

Besonders spannend ist ein Blick in die Vergangenheit. Denn dass die Riegersburg heute noch existiert, war keineswegs selbstverständlich. Wie Historiker Walter Iber berichtet, wurde im 19. Jahrhundert sogar darüber nachgedacht, die Festung abzutragen. Die Familie Liechtenstein hatte die Burg 1822 erworben. Einige Jahrzehnte später stellte sich jedoch die Frage, ob sich der Erhalt der riesigen Anlage wirtschaftlich überhaupt noch lohnte. In den 1860er-Jahren wurden deshalb verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Neben einem Verkauf und einer anderen Nutzung stand auch ein vollständiger Abbruch im Raum. Das Denkmalamt sprach sich dagegen aus und verwies auf die Bedeutung der Burg als steirisches Wahrzeichen. Schließlich entschied sich die Eigentümerfamilie für den Erhalt der Festung.

Eine Frau prägte die Geschichte der Burg

Eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Geschichte der Riegersburg ist Elisabeth von Galler, die als „Gallerin“ bekannt wurde. Sie übernahm 1637 die hoch verschuldete Herrschaft und ließ die Burg umfassend ausbauen. Auch die wirtschaftlichen Grundlagen der Anlage wurden unter ihrer Führung gestärkt. In einer Zeit, in der Frauen gesellschaftlich deutlich weniger Handlungsspielraum hatten, setzte sie sich als Burgherrin durch und prägte das Erscheinungsbild der Festung nachhaltig.

Jetzt blickt ganz Österreich auf die Riegersburg

Heute befindet sich die Riegersburg weiterhin im Besitz der Familie Liechtenstein. Aus der einstigen Wehranlage ist längst ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Doch trotz ihrer touristischen Bedeutung hat die Burg ihren historischen Charakter bewahrt. Genau diese Verbindung aus Geschichte, imposanter Architektur und außergewöhnlicher Lage macht sie für viele Menschen so besonders. Ob das auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Österreich überzeugt, zeigt sich am 26. Oktober bei „9 Plätze – 9 Schätze“.