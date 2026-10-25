Nach der WM: Beliebtes Sportevent in der Steiermark abgesagt

Hunderte Kilometer auf dem Rad, unzählige Bahnen im Wasser und ein Lauf, der selbst erfahrene Sportler an ihre Grenzen bringt: Der Ultra-Triathlon in Bad Radkersburg ist alles andere als ein gewöhnlicher Wettkampf. Erst Ende August war die südoststeirische Stadt Schauplatz der Weltmeisterschaft im Triple Ultra Triathlon. Doch auf den sportlichen Höhepunkt folgt nun eine bittere Nachricht. 2027 wird es keinen Ultra-Triathlon in Bad Radkersburg geben. Das haben die Veranstalter Andreas Wünscher und Eduard Fuchs bekannt gegeben.

Behördliche Vorgaben machen Durchführung unmöglich

Der Grund für die Absage liegt nicht etwa an fehlendem Interesse. Vielmehr stehen neue behördliche Anforderungen einer Fortsetzung im Weg. Wie die Organisatoren erklären, verlangen die steirischen Landesbehörden aufgrund einer neuen rechtlichen Auslegung eine vollständige Sperre der Radstrecke für den übrigen Verkehr. Was bei kürzeren Sportveranstaltungen möglicherweise umsetzbar wäre, stellt die Verantwortlichen bei einem Ultra-Triathlon vor ein erhebliches Problem. Schließlich erstrecken sich die Bewerbe über viele Stunden, teilweise sogar mehrere Tage. Eine durchgehende Straßensperre sei unter diesen Bedingungen und angesichts der örtlichen Gegebenheiten nicht machbar.

Auch ein neuer Plan brachte keine Lösung

Dabei hatten die Veranstalter bereits versucht, die Situation zu entschärfen. Das ursprüngliche Konzept wurde überarbeitet und den zuständigen Behörden vorgelegt. Erste Gespräche hätten noch Hoffnung gemacht, dass sich eine Lösung finden lässt. Doch daraus wurde nichts. Mittlerweile sei den Organisatoren mitgeteilt worden, dass auch das angepasste Konzept grundsätzlich nicht genehmigt werden könne. Damit fehlt die rechtliche Sicherheit, die für die Planung einer solchen Veranstaltung notwendig ist. Besonders bemerkenswert: Bei der Weltmeisterschaft 2026 war die Radstrecke noch nicht für den übrigen Verkehr gesperrt. Die Athleten mussten sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Das geht aus dem offiziellen Informationshandbuch der damaligen Veranstaltung hervor.

Erst Weltmeisterschaft, jetzt die Absage

Wie außergewöhnlich der Bewerb ist, zeigt ein Blick auf die Distanzen. Beim Triple Ultra Triathlon mussten die Teilnehmer 11,4 Kilometer schwimmen, 540 Kilometer Rad fahren und anschließend 126,6 Kilometer laufen. Für die gesamte Herausforderung standen ihnen maximal 60 Stunden zur Verfügung. Die Weltmeisterschaft Ende August 2026 war für die Veranstalter ein besonderer Höhepunkt. Entsprechend groß war die Vorfreude auf eine Fortsetzung. Neue Ideen und konkrete Planungen für 2027 waren bereits in Arbeit. Umso schwerer fällt nun die Entscheidung, den Bewerb auszusetzen. Die Verantwortlichen wollen den Athleten frühzeitig Klarheit geben. Schließlich beginnen die Vorbereitungen auf einen Ultra-Triathlon oft viele Monate vor dem eigentlichen Start.

Was passiert mit den bereits bezahlten Startgeldern?

Einige Sportler hatten sich bereits für die nächste Ausgabe angemeldet. Sie müssen sich zumindest um ihr Startgeld keine Sorgen machen. Alle bereits bezahlten Teilnahmegebühren für 2027 werden vollständig zurückerstattet. Die Veranstalter wollen die betroffenen Athleten in den kommenden Tagen per E-Mail kontaktieren und die Rückzahlungen organisieren.

Gibt es 2028 ein Comeback?

Ganz verabschieden wollen sich die Organisatoren von ihrem Ultra-Triathlon nicht. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Veranstaltung 2028 wieder nach Bad Radkersburg zurückzubringen. Dafür müssen allerdings zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt werden. Eine verbindliche Zusage für eine Rückkehr gibt es deshalb noch nicht. Für 2027 könnte es dennoch eine sportliche Alternative geben. Das Organisationsteam arbeitet bereits an einer neuen Veranstaltungsidee für Bad Radkersburg. Dabei würde es sich allerdings nicht um einen Ultra-Triathlon handeln. Ob daraus tatsächlich ein neues Event entsteht, ist derzeit noch offen. Die Veranstalter wollen weitere Informationen bekannt geben, sobald die Pläne konkreter werden.