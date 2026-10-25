Unfall bei A2-Auffahrt in Hartberg: Auto kracht gegen Baum

Bei der Auffahrt auf die A2 in Hartberg kam ein Autofahrer in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen angrenzendes Gehölz. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einem Kran bergen.

Ein Autofahrer ist bei der Auffahrt auf die Südautobahn (A2) in Hartberg von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Auffahrtsrampe in Richtung Wien. In einer Kurve verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das angrenzende Gehölz. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg wurde kurz vor 23.30 Uhr alarmiert.

Rettung betreute den Autofahrer

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, wurde der Lenker bereits von Sanitätern des Roten Kreuzes betreut. Gemeinsam mit der Polizei und der ASFINAG sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle ab. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs kam das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr zum Einsatz. Mithilfe des Ladekrans wurde das Auto aus dem angrenzenden Gelände gehoben. Anschließend transportierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit einem Abschleppanhänger ab. Insgesamt standen 15 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei, die ASFINAG und das Rote Kreuz waren vor Ort.