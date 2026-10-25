„Die Freude ist vergangen“: Beliebte Pizzeria in der Steiermark vor dem Aus

Es ist keine Nachricht, die man von einem gut laufenden Restaurant unbedingt erwartet. Die Gäste kommen, der Betrieb schreibt nach Angaben des Betreibers Gewinne und erst im vergangenen Jahr durfte sich das Tarantella in Trofaiach (Bezirk Leoben) über eine besondere Auszeichnung freuen. Trotzdem soll nach nur zwei Jahren Schluss sein. In einem persönlichen Video wendet sich Betreiber Daniel Trost an seine Gäste und erklärt, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, Tarantella nicht mehr über das Jahresende hinaus weiterzuführen“, sagt er. Eine Entscheidung, die ihm offenbar nicht leichtgefallen ist.

„Die Freude an dem ganzen Projekt ist mir vergangen“

Es sind vor allem persönliche Gründe, die Trost zu diesem Entschluss bewogen haben. Auch verschiedene Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit hätten dazu beigetragen, dass sich seine Einstellung zum Restaurant verändert habe. „Aus persönlichen Gründen und diversen Vorfällen in letzter Zeit ist mir die Freude an dem ganzen Projekt leider etwas vergangen“, erklärt er in dem Video. Was genau vorgefallen ist, führt er nicht näher aus. Klar ist für ihn aber, dass er das Tarantella selbst nicht mehr über das Jahresende hinaus betreiben möchte. Dabei liegt es offenbar nicht am wirtschaftlichen Erfolg. Im Gegenteil: Trost betont, dass das Restaurant gut angenommen werde und Gewinne erwirtschafte.

2025 zur beliebtesten Pizzeria der Steiermark gewählt

Für Trost und sein Team liegen zwei ereignisreiche Jahre hinter ihnen. Aus einer Idee wurde ein Restaurant, das sich in der Region einen Namen machte. Ein besonderer Höhepunkt folgte 2025, als das Tarantella bei einer Publikumswahl zur beliebtesten Pizzeria der Steiermark gekürt wurde. Im Rückblick spricht Trost von einer intensiven Zeit mit vielen schönen Momenten. Vor allem die Begegnungen mit den Menschen seien ihm in Erinnerung geblieben. Er bedankt sich bei seinen Gästen, darunter auch viele, zu denen sich im Laufe der Zeit Freundschaften entwickelt hätten. „Wir haben alles gegeben und es war eine super tolle Zeit“, sagt er.

Noch ist nicht alles verloren

Ganz endgültig muss der Abschied allerdings nicht sein. Trost würde sich wünschen, dass jemand anderes das Tarantella übernimmt und weiterführt. „Es wäre natürlich schade, einen Betrieb, der sehr gut angenommen wird, Gewinne abwirft, einfach so zu schließen“, erklärt er. Deshalb sucht er nach Interessenten, die das Projekt übernehmen möchten. Dabei geht es nicht nur um das Restaurant selbst, sondern um das gesamte Gebäude samt Grundstück und Apartments.

Bis 20. Dezember können Gäste noch vorbeikommen

Für die kommenden Wochen gibt es bereits einen konkreten Plan. Das Tarantella bleibt jedenfalls bis zum 20. Dezember geöffnet. Bis dahin können Gäste weiterhin reservieren und vor Ort essen. Eine Änderung tritt allerdings sofort in Kraft: Der Lieferdienst wird eingestellt. Das Team möchte sich in der verbleibenden Zeit vollständig auf die Bewirtung im Restaurant konzentrieren. Außerdem bittet der Betreiber seine Gäste, vorrangig die Parkplätze auf dem unteren Plateau zu nutzen, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Ein Abschied mit einem kleinen Hoffnungsschimmer

Zum Schluss seines Videos richtet Trost noch einmal persönliche Worte an jene Menschen, die das Tarantella in den vergangenen zwei Jahren begleitet haben. Er sei dankbar für die vielen Begegnungen, die gemeinsamen Erlebnisse und die Unterstützung. Gleichzeitig hofft er, dass die Geschichte des Restaurants vielleicht doch noch weitergeht. Bis zum 20. Dezember möchte das Team jedenfalls noch für seine Gäste da sein. Ob danach jemand anderes die Türen des Tarantella öffnet, wird sich erst zeigen.