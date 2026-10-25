Schmerzmittel: Grazer Krankenhaus setzt auf Tabletten statt Infusionen

Eine Infusion mit Paracetamol verursacht rund 26 Mal so viele CO₂-Emissionen wie eine Tablette. Am LKH Graz zieht man daraus Konsequenzen – und dafür gab's jetzt sogar einen Klimaschutzpreis.

Eine einfache Tablette statt einer Infusion – das kann nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch die Umwelt schonen. Am LKH-Univ. Klinikum Graz wird deshalb bei der Verabreichung des Schmerzmittels Paracetamol verstärkt auf Tabletten gesetzt, sofern dies medizinisch möglich ist. Der Grund: Eine Paracetamol-Infusion verursacht rund 26-mal so viele CO₂-Emissionen wie die Verabreichung in Tablettenform. Für dieses Projekt wurde das Klinikum nun mit einem österreichischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Auch der Spitalsverbund Rottenmann – Bad Aussee durfte sich über eine Auszeichnung freuen.

Gleiche Wirkung, aber deutlich weniger Emissionen

Rund 180.000 Mal pro Jahr wird am LKH-Univ. Klinikum Graz Paracetamol zur Schmerz- und Fiebersenkung verabreicht. In etwa 20 Prozent der Fälle geschieht das über eine Infusion. Dabei ist die intravenöse Verabreichung wesentlich ressourcenintensiver: Glasflaschen müssen hergestellt und transportiert werden, hinzu kommen Verpackungen und Infusionsmaterial. Laut KAGes ist die schmerzstillende Wirkung beider Verabreichungsformen Studien zufolge vergleichbar.Deshalb setzt das Klinikum seit September 2025 verstärkt auf Tabletten. Allerdings nur dann, wenn dies medizinisch sinnvoll ist und die Patienten das Medikament problemlos schlucken können. Betriebsdirektor Bernd Leinich erklärt dazu:

Wir sparen Ressourcen, vermeiden Abfall und reduzieren CO₂-Emissionen – und verbinden damit Klimaschutz ganz konkret mit einem verantwortungsvollen Krankenhausbetrieb.“

Spitalsmitarbeiter legten 100.000 Kilometer ohne Auto zurück

Der zweite Klimaschutzpreis ging an den Spitalsverbund Rottenmann – Bad Aussee. Dort ließen im vergangenen Jahr 180 Mitarbeiter bei der sogenannten „EcoCharity-Challenge“ möglichst oft das Auto stehen. Vier Monate lang waren sie stattdessen mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs – sowohl auf dem Arbeitsweg als auch in der Freizeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mehr als 100.000 Kilometer wurden ohne CO₂-Ausstoß durch die Fortbewegung zurückgelegt. Laut KAGes konnten dadurch rund 19 Tonnen CO₂ eingespart werden. Die Aktion hatte außerdem einen sozialen Zweck. Partnerunternehmen unterstützten die zurückgelegten Kilometer finanziell. Am Ende wurden 1.500 Euro an eine hilfsbedürftige Familie aus dem Bezirk übergeben. Betriebsdirektorin Adelheid Stiendl betont gleich mehrere Vorteile der Challenge:

Für uns war die Eco-Charity-Challenge weit mehr als ein Wettbewerb. Sie hat Nachhaltigkeit im Alltag erlebbar gemacht, Mitarbeitende miteinander verbunden und gleichzeitig einen sozialen Zweck unterstützt.“

©Monika Fellner / Gesundheit Österreich Für das Projekt „EcoCharity-Challenge“ bekam das LKH Rottenmann-Bad Aussee einen Klima-Award.

Gleich zwei Auszeichnungen für steirische Spitäler

Die beiden Projekte wurden mit dem „Best Practice Award für klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ ausgezeichnet, der vom Gesundheitsministerium und der Gesundheit Österreich GmbH vergeben wird. Für den Spitalsverbund Rottenmann – Bad Aussee ist es die erste derartige Auszeichnung. Das LKH-Univ. Klinikum Graz wurde hingegen bereits zum vierten Mal prämiert. Am Montag (19. Oktober) nahmen Vertreter der KAGES die Preise von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig entgegen.