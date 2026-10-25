Dieses Wetter erwartet die Steiermark am Nationalfeiertag

Wer am Nationalfeiertag einen Ausflug in der Steiermark plant, darf sich auf überwiegend freundliches Herbstwetter freuen. Zwar startet der Tag mancherorts noch trüb und frisch, im Laufe des Tages ist jedoch Besserung in Sicht.

Der Nationalfeiertag am Montag (26. Oktober) bietet für viele Steirerinnen und Steirer die perfekte Gelegenheit für einen Ausflug, einen Herbstspaziergang oder einfach ein paar gemütliche Stunden im Freien. Doch spielt auch das Wetter mit? Wir haben einen Überblick für euch.

Die Nacht auf Montag wird ungemütlich

Zunächst zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Am Sonntagabend ziehen von der Obersteiermark ausgehend Regenschauer auch über den Süden. Dabei sinkt die Schneefallgrenze im Ausseerland auf rund 1.200 Meter, auf der Koralpe auf etwa 1.500 Meter, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Nach Mitternacht wird es überwiegend trocken. Während es im Süden teilweise aufklart und sich stellenweise Nebel bildet, können vom Ennstal bis ins Mariazellerland noch einzelne Schauer durchziehen. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis plus 5 Grad.

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Sonne setzt sich am Nationalfeiertag durch

Am Montagmorgen halten sich in den Niederungen zunächst regional Nebel- und Hochnebelfelder. Auch im Norden der Obersteiermark stauen sich am Vormittag noch Wolken. Im Laufe des Tages wird es aber zunehmend freundlicher: In den meisten Regionen zeigt sich die Sonne, auch wenn sich zwischendurch noch einige Wolken dazugesellen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. Die Höchsttemperaturen erreichen 11 bis 15 Grad. In weiten Teilen der Steiermark stehen die Chancen auf freundliches Ausflugswetter damit gar nicht schlecht.