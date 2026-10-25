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/ ©pixabay
Bild auf 5min.at zeigt eine Straßensperre
In Passail steht diese Woche eine Straßensperre an.
Passail
25/10/2026
Umleitung

Vier Tage Sperre in Passail: Hier müssen Autofahrer ausweichen

Autofahrer in Passail müssen sich kommende Woche auf eine Straßensperre einstellen. Wegen Kabelverlegungsarbeiten wird ein Abschnitt der Fladnitzer Straße gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Wer kommende Woche durch Passail (Bezirk Weiz) fährt, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Wie die Marktgemeinde informiert, stehen auf der Fladnitzer Straße (L 352) Kabelverlegungsarbeiten der Energie Steiermark an. Dafür muss die Straße im Kreuzungsbereich mit der Kirchengasse und bei der Einfahrt zum Kaufhaus Reisinger vorübergehend gesperrt werden.

Sperre täglich von 7 bis 17 Uhr

Die Arbeiten sind von Dienstag, dem 27. Oktober, bis einschließlich Freitag, dem 30. Oktober 2026, vorgesehen. Die Sperre gilt an diesen vier Tagen jeweils von 7 bis 17 Uhr. Autofahrer können den betroffenen Bereich über den Büchlweg umfahren. Die Marktgemeinde ersucht alle Verkehrsteilnehmer, die örtliche Beschilderung zu beachten und die ausgeschilderte Ausweichroute zu nutzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 19:10 Uhr aktualisiert
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