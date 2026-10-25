Sonne kämpft sich durch: So wird der Montag in der Steiermark

Die neue Woche beginnt in der Steiermark vielerorts mit Nebel und Hochnebel. Wie die Wetterexperten der GeoSphere Austria prognostizieren, stauen sich am Vormittag im Norden der Obersteiermark noch die Wolken. Aber es gibt Aussicht auf Besserung: „Im Tagesverlauf zeigt sich aber dann in den meisten Regionen die Sonne, ein paar Wolken mischen aber weiterhin mit“, so die Meteorologen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag bis zu 15 Grad, in der Früh ist es jedoch mit Werten zwischen -1 und 5 Grad sehr frisch.