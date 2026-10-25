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/ ©Elisa Auer
Das Bild auf 5min.at zeigt Graz an einem Herbsttag.
Die neue Woche startet in der Steiermark mit trübem Wetter.
Steiermark
25/10/2026
Wetterprognose

Sonne kämpft sich durch: So wird der Montag in der Steiermark

Der Nationalfeiertag beginnt in der Steiermark trüb, vielerorts ist mit Nebel zu rechnen. Aber im Verlauf des Tages kommt immer mehr die Sonne durch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Die neue Woche beginnt in der Steiermark vielerorts mit Nebel und Hochnebel. Wie die Wetterexperten der GeoSphere Austria prognostizieren, stauen sich am Vormittag im Norden der Obersteiermark noch die Wolken. Aber es gibt Aussicht auf Besserung: „Im Tagesverlauf zeigt sich aber dann in den meisten Regionen die Sonne, ein paar Wolken mischen aber weiterhin mit“, so die Meteorologen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag bis zu 15 Grad, in der Früh ist es jedoch mit Werten zwischen -1 und 5 Grad sehr frisch.

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