Steiermark: Zahl der im Ausland Geborenen um 40 Prozent gestiegen

Jeder sechste Steirer wurde im Ausland geboren. Doch je nach Wohnort gibt es gewaltige Unterschiede. Eine neue Statistik zeigt, wo besonders viele Zugewanderte leben und aus welchen Ländern sie stammen.

Wie viele Menschen in der Steiermark wurden im Ausland geboren? Wo leben besonders viele Zugewanderte und wo besonders wenige? Die neue Broschüre des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) liefert Antworten und aktuelle Zahlen. Demnach hatten zu Jahresbeginn 2026 rund 204.000 Menschen in der Steiermark ihren Geburtsort im Ausland. Das entspricht 16 Prozent der Bevölkerung – und damit etwa jedem sechsten Einwohner. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil noch bei 11,8 Prozent. Mit einem Anstieg um 4,2 Prozentpunkte verzeichnete die Steiermark nach Wien den zweitgrößten Zuwachs unter den Bundesländern.

In Graz ist fast jeder Dritte im Ausland geboren

Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Blick auf die steirischen Bezirke. Hier zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In Graz wurden 31,9 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren, womit die Landeshauptstadt mit großem Abstand an der Spitze liegt. Dahinter folgen die Bezirke Leoben mit 16,8 Prozent und Bruck-Mürzzuschlag mit 13,6 Prozent. Am niedrigsten ist der Anteil hingegen in Murau (6,2 Prozent) und Hartberg-Fürstenfeld (6,9 Prozent). Noch größer sind die Unterschiede auf Gemeindeebene: Während in der Stadt Leoben 27 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren wurden, sind es in Stiwoll nur 1,5 Prozent und in Miesenbach bei Birkfeld sogar nur 1,2 Prozent.

Woher kommen die Menschen?

Die größte Gruppe der im Ausland geborenen Menschen in der Steiermark stammt aus Bosnien und Herzegowina. Rund 25.300 Personen wurden dort geboren. Dahinter folgen Deutschland mit etwa 24.600 und Rumänien mit 24.100 Personen. Auch Kroatien (13.500) und Ungarn (12.400) gehören zu den fünf häufigsten Geburtsländern. Insgesamt ist die Zahl der im Ausland geborenen Menschen in der Steiermark innerhalb von zehn Jahren um 40,2 Prozent gestiegen. Dabei zählen auch Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft dazu, sofern sie im Ausland geboren wurden.

Geburtsland ausländische Staatsangehörige

in der Steiermark 2026 Bosnien und Herzegowina 25.322 Deutschland 24.569 Rumänien 24.072 Kroatien 13.541 Ungarn 12.355 Ukraine 10.650 Türkei 9.617 Slowenien 7.784 Syrien 6.240 Kosovo 5.076 Serbien 4.752 Im Ausland geborene Bevölkerung in der Steiermark, Top 10 Nationalitäten am 1.1.2026; Quelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes

Zuwanderung deutlich zurückgegangen

Auch die Zu- und Wegzüge hat der ÖIF untersucht. Im Jahr 2025 kamen rund 18.300 Menschen aus dem Ausland in die Steiermark, während etwa 15.300 ins Ausland zogen. Unterm Strich blieb ein Plus von rund 3.000 Personen. Das sind um 43,1 Prozent weniger als noch im Jahr davor. Die größte Gruppe der Zugezogenen stellten ukrainische Staatsangehörige mit rund 2.400 Personen. Es folgten Menschen aus Rumänien (2.300), Ungarn (1.500) und Deutschland (1.400).

Fast jeder fünfte Schüler hat eine andere Erstsprache

Die aktuellen Zahlen spiegeln sich auch in den steirischen Klassenzimmern wider. Im Schuljahr 2024/25 hatten 18,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine andere Erstsprache als Deutsch. Zehn Jahre zuvor waren es noch 13,7 Prozent. Besonders hoch war der Anteil an Sonderschulen (36,7 Prozent), Polytechnischen Schulen (25,4 Prozent) und Volksschulen (24,9 Prozent). Rund 5.500 Schülerinnen und Schüler wurden aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse als außerordentlich geführt. Das entsprach 3,6 Prozent aller Schüler. Den höchsten Anteil gab es in Graz mit 5,6 Prozent, den niedrigsten im Bezirk Deutschlandsberg mit 1,3 Prozent.

Ausländische Staatsangehörige häufiger arbeitslos

Deutliche Unterschiede zeigt die Statistik auch in Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Während die Arbeitslosenquote österreichischer Staatsangehöriger in der Steiermark 2025 bei 5,6 Prozent lag, betrug sie bei ausländischen Staatsangehörigen 10,3 Prozent. Damit hatte die Steiermark nach Wien die zweithöchste Arbeitslosenquote ausländischer Staatsangehöriger unter allen Bundesländern. Auch bei der Erwerbstätigkeit gibt es Unterschiede: 76,3 Prozent der österreichischen Staatsangehörigen waren erwerbstätig, bei ausländischen Staatsangehörigen waren es 66,5 Prozent. Besonders niedrig fiel die Erwerbstätigenquote bei Menschen mit einer Staatsangehörigkeit außerhalb der EU, EFTA und Großbritanniens aus: Sie lag bei 57,9 Prozent.

Kinderzahl sinkt weiter

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist in der Steiermark innerhalb von zehn Jahren von 1,45 auf 1,26 gesunken. Bei in Österreich geborenen Frauen lag sie 2025 bei 1,15, bei im Ausland geborenen Frauen bei 1,65. Auch bei Letzteren ist die Kinderzahl gegenüber 2015 jedoch deutlich zurückgegangen. Die Zahlen stammen aus der neuen Broschüre „Bundesländer 2026“ des Österreichischen Integrationsfonds. Grundlage sind unter anderem Daten der Statistik Austria und des Arbeitsmarktservice. Die gesamte Publikation ist auf der Website des ÖIF kostenlos abrufbar.