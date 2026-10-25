Bitte warten: So geht es mit der Reichensteinhütte weiter

Eigentlich hätte die alte Reichensteinhütte in den Eisenerzer Alpen längst abgerissen werden sollen. Doch ein Einspruch hat die Neubaupläne vorerst gestoppt. Nun drohen dem Alpenverein Leoben Mehrkosten von rund 300.000 Euro.

Wann kann die neue Reichensteinhütte endlich gebaut werden? Diese Frage beschäftigt den Alpenverein Leoben weiterhin. Die bestehende Hütte, die seit 1898 an ihrem Standort steht, ist baulich in einem so schlechten Zustand, dass ein Ersatzbau notwendig wurde. Eigentlich hätten die Abrissarbeiten bereits im Sommer 2026 beginnen sollen. Doch daraus wurde nichts: Ein deutscher Verein erhob Einspruch gegen den naturschutzrechtlichen Bescheid. Seither liegt das Vorhaben auf Eis.

Neubau verzögert sich um ein Jahr

Mittlerweile hat sich der Alpenverein Leoben anwaltliche Unterstützung geholt. Nun heißt es allerdings weiterhin warten, bis das Verfahren fortgesetzt wird. Ein Verhandlungstermin steht noch aus. Die Verzögerung hat auch finanzielle Folgen. Wie die erste Vorsitzende des Alpenvereins Leoben, Claudia Schagerl, gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärt, rechnet die Sektion inzwischen mit rund 300.000 Euro zusätzlichen Kosten. Dafür verantwortlich seien unter anderem gestiegene Preise sowie weitere Ausgaben für die rechtliche Begleitung und Planung des Projekts. Der Neubau dürfte sich dadurch um etwa ein Jahr verschieben.

Hubschrauber brachte Material ins Tal

Während die rechtlichen Fragen noch ungeklärt sind, wurde rund um die alte Hütte zuletzt dennoch fleißig gearbeitet. „Das Material aus den Entkernungsarbeiten wurden nochmal umgepackt und am vergangenen Freitag schließlich mit dem Hubschrauber ins Tal transportiert. Damit ist wieder ein Schritt geschafft und rund um die Hütte vor dem Winter aufgeräumt“, berichtet der Alpenverein Leoben in den sozialen Medien. Der Zeitpunkt war laut Alpenverein bewusst gewählt worden, um die laufende Jagdsaison möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Achtung: Hütte bleibt geschlossen

Für Wanderer und Bergsteiger gilt übrigens nach wie vor: Die Reichenstein-Hütte ist bis auf Weiteres geschlossen und wird nicht bewirtschaftet. Wer eine Tour auf den Reichenstein plant, muss daher ohne Einkehrmöglichkeit auskommen. „Bitte berücksichtigt das bei eurer Tourenplanung – eine Einkehr ist nicht möglich. Für Notfälle steht ein nicht beheizbarer Raum zu Verfügung – bitte diesen wieder ordentlich zu verlassen“, so der Alpenverein Leoben.

Alpenverein hofft auf Fortsetzung des Projekts

Trotz der Verzögerungen hält der Alpenverein Leoben an seinen Plänen für eine neue Hütte fest. Auf Facebook zeigt sich die Sektion zuversichtlich, dass das Bauvorhaben nach Abschluss der Rechtsstreitigkeiten fortgesetzt werden kann. Wann die Bauarbeiten tatsächlich beginnen können, hängt nun vom weiteren Verlauf des Verfahrens ab. Bis dahin bleibt die Zukunft der Reichenstein-Hütte eine Geduldsprobe – für den Alpenverein ebenso wie für die Wanderer, die auf eine Wiedereröffnung hoffen.