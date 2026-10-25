Darts-Star kommt in die Steiermark: Fans können gegen ihn spielen

Einmal gegen Darts-Legende Mensur Suljović antreten? In Krieglach wird dieser Traum für einige Fans bald Wirklichkeit. Der österreichische Darts-Star kommt am 7. November in die Steiermark – zu einem besonderen Turnier.

Das erste Darts Masters in Krieglach sorgt schon vor dem Start für Begeisterung.

Das erste Darts Masters in Krieglach sorgt schon vor dem Start für Begeisterung.

Wie wäre es, einmal gegen einen der bekanntesten Dartspieler Österreichs anzutreten? Diese Gelegenheit bietet sich am Samstag, dem 7. November 2026, in Krieglach. Dort veranstaltet der Dart Club KonE Gaming erstmals das „Darts Masters Krieglach“. Als besonderer Gast hat sich kein Geringerer als Mensur Suljović angekündigt. Der 54-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der internationalen Darts-Szene und gewann 2017 die Champions League of Darts.

Einmal gegen Mensur Suljović spielen

Für Darts-Fans dürfte der Besuch des Profis das Highlight der Veranstaltung werden. Denn Suljović wird nicht nur vor Ort sein: Besucher haben auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Leg, also einen einzelnen Spieldurchgang, gegen ihn zu spielen. Außerdem können sich Hobbyspieler Tipps und Tricks vom Profi holen. Suljović, der in der Darts-Welt unter dem Spitznamen „The Gentle“ bekannt ist, stand im Laufe seiner Karriere unter anderem im Finale des World Matchplay 2018. Auch beim World Cup of Darts erreichte er mit Österreich bereits zweimal das Endspiel, zuletzt 2024.

Interessierst du dich für Darts? Ja, ich spiele auch selbst sehr gern. Ja, aber ich schaue es nur im Fernsehen. Nein, ich kann mit Darts nichts anfangen. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mehr als 1.000 Euro Preisgeld

Doch nicht nur der prominente Gast sorgt für Spannung. Beim eigentlichen Turnier können sich sowohl Anfänger als auch erfahrene Vereinsspieler miteinander messen. Gespielt wird die Steeldart-Variante „501 Double Out“. Dabei starten die Teilnehmer mit 501 Punkten und müssen das Spiel mit einem Treffer auf ein Doppelfeld beenden. Die Gruppenphase beginnt um 10 Uhr. Insgesamt sind 16 Gruppen mit jeweils acht Spielern vorgesehen. Die besten vier jeder Gruppe steigen anschließend in die K.-o.-Runde auf. Für die 16 Bestplatzierten gibt es insgesamt mehr als 1.000 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Weitere Challenges und große Verlosung

Auch abseits des Hauptturniers ist einiges geplant. Bereits ab 9 Uhr können Besucher bei der „Silberpfeil Challenge“ mit drei Pfeilen versuchen, das Bullseye zu treffen. Je nach Anzahl der Treffer gibt es unterschiedliche Preise. Bei der Aktion „Der Goldene Wurf“ können Teilnehmer zwischen 9 und 18 Uhr für fünf Euro ihr Glück versuchen. Mit neun Darts gilt es, einen möglichst hohen Punktestand zu erzielen. Die Hälfte der gesammelten Teilnahmegebühren wird als Gewinn ausgeschüttet. Zusätzlich veranstaltet der Dart Club eine Verlosung.

„Innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht“

Der Ansturm auf das Turnier in Krieglach war groß: „Was für ein Wahnsinn! Unser 1. Darts Masters Krieglach war innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht. Alle 128 Startplätze sind vergeben!“, teilt der Dart Club KonE Gaming in den sozialen Medien mit. Wer also an dem Turnier teilnehmen will, kann sich nur noch auf die Warteliste setzen lassen. Wenn du keinen Platz mehr ergattert hast, kannst du auch als Zuschauer vorbeikommen und das Turniergeschehen verfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert