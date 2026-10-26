Regennasse Fahrbahn: Steirerin (18) landet mit Auto im Wald

Am Sonntagabend kam eine 18-jährige Autofahrerin bei Birkfeld (Steiermark) von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr in ein Waldstück. Sie wurde leicht verletzt und ins LKH Weiz gebracht.

Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, ereignete sich gegen 20.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L448 im Bezirk Weiz. Eine 18-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Birkfeld unterwegs, als sie auf Höhe des Straßenkilometers 4,5 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. In einer Linkskurve verlor die junge Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in ein angrenzendes Waldstück. Dort kam das Auto erst nach etwa 15 Metern zum Stillstand. Bei dem Unfall erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Landeskrankenhaus (LKH) Weiz eingeliefert.