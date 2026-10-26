Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Judo-Club Bruck/Mur
Auf dem Bild von 5min.at sieht man vier Buben und zwei Erwachsene.
Der Judo-Club Bruck/Mur sicherte sich bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft in Wien insgesamt vier Medaillen.
Wien
26/10/2026
Judo

Steirischer Judo-Club sichert sich vier Medaillen bei Bundesmeisterschaft

Der Judo-Club Bruck/Mur war bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft am 25. Oktober in Wien erfolgreich vertreten. Die Judoka konnten sich dabei vier Medaillen holen, darunter einmal Gold.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft am 25. Oktober 2026 in Wien zeigte der Judo-Club Bruck/Mur starke Leistungen und konnte gleich vier Medaillen mit nach Hause nehmen. Insgesamt nahmen 234 Judoka aus 30 Vereinen an der Meisterschaft teil. Mit einer Goldmedaille, einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen kann der Judo Club Bruck/Mur auf einen weiteren erfolgreichen Wettkampftag zurückblicken.

Schnuppertraining für Interessierte

Neben der Teilnahme an Wettkämpfen bietet der Judo-Club Bruck/Mur auch Trainingsmöglichkeiten für interessierte Kinder an. Trainiert wird jeden Montag und Mittwoch ab 18 Uhr. Sportbegeisterte können bei einem Training vorbeischauen und den Verein kennenlernen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at