Steirischer Judo-Club sichert sich vier Medaillen bei Bundesmeisterschaft

Der Judo-Club Bruck/Mur war bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft am 25. Oktober in Wien erfolgreich vertreten. Die Judoka konnten sich dabei vier Medaillen holen, darunter einmal Gold.

Der Judo-Club Bruck/Mur sicherte sich bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft in Wien insgesamt vier Medaillen.

Der Judo-Club Bruck/Mur sicherte sich bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft in Wien insgesamt vier Medaillen.

Bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft am 25. Oktober 2026 in Wien zeigte der Judo-Club Bruck/Mur starke Leistungen und konnte gleich vier Medaillen mit nach Hause nehmen. Insgesamt nahmen 234 Judoka aus 30 Vereinen an der Meisterschaft teil. Mit einer Goldmedaille, einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen kann der Judo Club Bruck/Mur auf einen weiteren erfolgreichen Wettkampftag zurückblicken.

Schnuppertraining für Interessierte

Neben der Teilnahme an Wettkämpfen bietet der Judo-Club Bruck/Mur auch Trainingsmöglichkeiten für interessierte Kinder an. Trainiert wird jeden Montag und Mittwoch ab 18 Uhr. Sportbegeisterte können bei einem Training vorbeischauen und den Verein kennenlernen.