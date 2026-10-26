Doppelter Geldsegen: Steirer gewinnen insgesamt über 400.000 Euro

Gleich zwei Spieler aus der Steiermark dürfen sich über hohe Lotto-Gewinne freuen. Einer knackte den Fünfer mit Zusatzzahl und gewann mehr als 178.000 Euro, ein anderer räumte beim Joker über 226.000 Euro ab.

Doppeltes Lotto-Glück für die Steiermark: Bei der Sonntagsziehung am 25. Oktober 2026 konnten sich gleich zwei Spieler aus dem Bundesland über hohe Gewinne freuen. Zusammen erhalten sie mehr als 400.000 Euro. Ein Steirer knackte den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und gewann mehr als 178.000 Euro. Der zweite Glückspilz hatte beim Joker die richtige Zahlenkombination und bekommt dank einer Sonderaktion rund 226.000 Euro.

Fünfer mit Zusatzzahl bringt Steirer 178.000 Euro

Der Lotto-Gewinner aus der Steiermark hatte fünf Tipps gespielt. Der vierte Tipp brachte ihm den Gewinn in der Höhe von mehr als 178.000 Euro. Zum Sechser fehlte lediglich die Zahl 24. Der Hauptgewinn blieb bei der Sonntagsziehung hingegen zum zweiten Mal in Folge aus. Für die nächste Ziehung am Mittwoch wartet damit ein Doppeljackpot: Im Alleingang winken rund 2,1 Millionen Euro.

Joker: Rund 226.000 Euro gehen an die Steiermark

Auch beim Joker gab es Grund zur Freude. Vier Spielerinnen und Spieler aus Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und der Steiermark hatten die richtige Kombination auf ihrer Quittung. Durch eine 30-Prozent-Promotion wurde die Gewinnsumme erhöht, wodurch jede Person 226.429,10 Euro erhält. Bei LottoPlus gab es bei der zweiten Ziehung ebenfalls keinen Sechser. Für die nächste Runde am Mittwoch warten daher auf die beiden LottoPlus-Sechser jeweils rund 90.000 Euro.