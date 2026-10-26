Sportplatzrasen mutwillig verwüstet: „Schlag ins Gesicht für alle“

Fassungslosigkeit, Wut und Unverständnis beim Sportclub MSG Eibiswald : Rücksichtslose Randalierer haben ein gepflegtes Spielfeld als persönliche Rallye-Strecke missbraucht und den Rasen massiv beschädigt.

Nun ermittelt die Polizei. Zahllose unbezahlte Arbeitsstunden stecken Platzwarte, Mitglieder und freiwillige Helfer Woche für Woche in die Pflege ihrer Sportstätte. Umso tiefer sitzt der Schock über das Bild der Verwüstung, das sich den Ehrenamtlichen bot: Ein Unbekannter nutzte das Spielfeld offenkundig für waghalsige Fahrmanöver und hinterließ tiefe Reifenspuren im satten Grün. Im Verein herrscht blankes Entsetzen über die Tat, die als schwerer Schlag ins Gesicht aller engagierten Helfer gewertet wird. „Während unsere Mitglieder, freiwilligen Helfer und Platzwarte unzählige Stunden ihrer Freizeit investieren, um unseren Fußballplatz zu pflegen und in Schuss zu halten, glaubt irgendjemand, unseren Rasen mit Reifenspuren verwüsten zu müssen?!“

Polizei bittet um Hinweise

Die Vereinsführung stellt klar, dass ein derartiger Akt blinder Zerstörungswut keinesfalls hingenommen wird. Wer fremdes Eigentum mutwillig ruiniere, müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Nun läuft die Suche nach Augenzeugen: Sachdienliche Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Eibiswald oder die Vereinsleitung entgegen.

Zweiter Fall binnen kurzer Zeit

Erst heute sorgte eine ähnliche Tat in Kärnten für helle Empörung. Dort war ebenfalls eine Sportanlage, die als zentrales Bewegungszentrum für über 150 Nachwuchskicker dient, mutwillig attackiert und beschädigt worden.