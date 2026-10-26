Junge Wanderer müssen nach nächtlichem Schneefall gerettet werden

Zwei Wanderer sind Montagmittag, 26. Oktober, im Bereich des Kaiserschildes in Eisenerz (Bezirk Leoben, Steiermark) in eine alpine Notlage geraten. Sie konnten gerettet und unverletzt ins Tal begleitet werden.

Die beiden Wanderer im Alter von 19 und 20 Jahren waren auf dem markierten Wanderweg 683 in Richtung Kaiserschild unterwegs. Auf einer Seehöhe von rund 1.780 Metern verloren sie aufgrund des über Nacht gefallenen Schnees die Orientierung. Sie trauten sich nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab.

Wanderer unter Seilsicherung ins Tal begleitet

Wie die Polizei berichtet, stiegen die alarmierten Bergretter zu den beiden auf. Aufgrund der Unterkühlung wurden die Wanderer zunächst in einem Notzelt aufgewärmt und mit warmem Tee versorgt. Anschließend wurden sie unter Seilsicherung ins Tal begleitet. Im Einsatz standen 19 Mitglieder der Bergrettung Eisenerz und ein Beamter der Alpinpolizei.