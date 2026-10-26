Dienststelle im Ortszentrum: Polizeiinspektion Langenwang feierlich eröffnet

Zur offiziellen Übergabe des Neubaus in der Grazer Straße 16 versammelten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger. Der Festakt, zu dem Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner anreisten, wurde musikalisch von der Polizeimusik Steiermark begleitet. Nach den Ansprachen erfolgte zudem die Segnung des Gebäudes, in dem die Beamtinnen und Beamten bereits seit August ihren Dienst versehen.

©LPD Steiermark/Huber Der Festakt, zu dem Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner anreisten, wurde musikalisch von der Polizeimusik Steiermark begleitet.

Ansprüche genügten nicht mehr

Die von der Firma Kohlbacher errichtete Dienststelle ersetzt das bisherige, um 1930 erbaute Gebäude, in welchem die Exekutive seit 1986 untergebracht war und das heutigen Ansprüchen nicht mehr genügte. Im ersten Obergeschoß stehen dem Team rund 200 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, ergänzt durch eine 27 Quadratmeter große Garage. Aktuell verrichten dort acht Polizeibedienstete unter der Führung von Kontrollinspektor Ronald Kompöck ihren Dienst. Im Erdgeschoß des Neubaus befinden sich weiterhin eine Sparkasse und die Bäckerei Köck, wodurch die seit Jahrzehnten bestehende Kombination aus Sicherheitsdienststelle und lokaler Nahversorgung im Ortszentrum bestehen bleibt.

©LPD Steiermark/Huber Die Polizeidirektion wurde feierlich eröffnet.

„Polizeiarbeit braucht moderne Rahmenbedingungen“

Zur Bedeutung moderner Rahmenbedingungen für den Polizeidienst hob Gerald Ortner hervor: „Eine gute Polizeiinspektion besteht nicht nur aus modernen Mauern und zeitgemäßer Technik. Es sind vor allem die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Deshalb müssen wir sowohl in unsere Infrastruktur als auch in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Denn gute Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Voraussetzung für gute Polizeiarbeit.“ Auch Innenminister Gerhard Karner betonte die Notwendigkeit zeitgemäßer Standards für die Exekutive: „Professionelle Polizeiarbeit braucht moderne Rahmenbedingungen. Deshalb investieren wir ganz gezielt in neue Dienststellen, Streifenfahrzeuge und Schutzausrüstung. Aber auch in bestens geschultes Personal und eine moderne Organisationsstruktur. Damit unsere Polizei auch in Zukunft gute Arbeitsbedingungen vorfindet und für die Sicherheit der Menschen sorgen kann.“