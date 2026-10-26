„WC ist kein Mistkübel“: Falsch entsorgter Müll sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein verstopfter Kanal sorgte am Sonntagabend, dem 25. Oktober, in der steirischen Marktgemeinde Admont für einen Einsatz. Wasser trat aus einem Kanalschacht aus. Die Ursache: offenbar falsch entsorgte Abfälle.

Am Sonntagabend, dem 25. Oktober 2026, kam es in Admont im Bezirk Liezen zu einem unangenehmen Zwischenfall. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte, dass im Bereich der Hauptstraße Wasser aus einem Kanalschacht austrat, und verständigte die Gemeinde. Daraufhin rückten Mitarbeiter des Bauhofs aus. Unterstützung erhielten sie von der Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont.

Falsch entsorgter Müll verstopfte Kanal

Dank des raschen Eingreifens konnten laut Gemeinde weitere Schäden verhindert werden. Bei den anschließenden Reinigungsarbeiten im Kanalnetz zeigte sich auch die Ursache für den Wasseraustritt: eine Verstopfung durch unsachgemäß entsorgte Abfälle. Die Marktgemeinde macht deutlich, dass Hygieneartikel, Kosmetikartikel und Speisereste nicht in die Toilette gehören. Stattdessen müssen diese ordnungsgemäß über den Rest- beziehungsweise Biomüll entsorgt werden.

„Das WC ist kein Mistkübel“

Falsch entsorgte Abfälle können nicht nur zu Verstopfungen im Kanalnetz führen, sondern auch Schäden an Pumpwerken verursachen. Deshalb richtet die Gemeinde einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. „Das WC ist kein Mistkübel“, heißt es unmissverständlich in einem Facebook-Beitrag der Marktgemeinde Admont. Mit der richtigen Entsorgung könne jeder dazu beitragen, derartige Zwischenfälle und aufwendige Einsätze künftig zu vermeiden.