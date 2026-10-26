„9 Plätze – 9 Schätze“: Das düstere Geheimnis der Riegersburg in der Steiermark

Die Riegersburg zählt zu den beeindruckendsten Festungen Österreichs. Hoch auf einem Vulkanfelsen errichtet, wurde die Burg niemals erobert. Doch hinter den dicken Mauern verbirgt sich ein düsteres Kapitel der Vergangenheit.

Der heurige Kandidat aus der Steiermark für die ORF-Show zum Nationalfeiertag hat eine teils schaurige Geschichte.

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Das bekannteste Geheimnis der Riegersburg rankt sich um Katharina Paldauf, die im 17. Jahrhundert die Frau des Burgverwalters war. Einer Legende zufolge soll sie die außergewöhnliche Gabe besessen haben, selbst im tiefsten Winter Blumen erblühen zu lassen.

Folter und Hinrichtung

Was heute wie ein harmloses Märchen klingt, konnte damals tödliche Folgen haben. In der Zeit der Hexenverfolgungen wurde das vermeintliche Wunder als Werk dunkler Mächte gedeutet. Man beschuldigte Paldauf der Wetterzauberei und eines Pakts mit dem Teufel. Nach Folter wurde sie im Jahr 1675 hingerichtet.

Grausame Hexenprozesse

Die Geschichte der Riegersburg ist eng mit den Hexenprozessen der Steiermark verbunden. Zahlreiche Menschen gerieten damals unter Verdacht. Im Zuge der Verfolgungen wurden in der Region nahezu 100 Menschen unter Folter zu „Geständnissen“ gezwungen.

Museum erinnert an dunkles Kapitel

Heute wird die Geschichte der Hexenverfolgungen auf der Riegersburg aufgearbeitet. Das dortige Hexenmuseum widmet sich den Schicksalen der Opfer und zeigt, wie eng Volksglaube, Legenden und historische Realität damals miteinander verwoben waren.