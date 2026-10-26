Hund läuft auf Radweg: Steirer bei E-Bike-Unfall verletzt

Ein Zusammenstoß mit einem Hund endete für einen 74-jährigen E-Bike-Fahrer am Montagnachmittag im Krankenhaus. Der Mann war auf dem Ennsradweg unterwegs, als das Tier plötzlich auf den Radweg lief.

Ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Hund auf dem Ennsradweg verletzt.

Ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Hund auf dem Ennsradweg verletzt.

Am Montagnachmittag, dem 26. Oktober 2026, kam es auf dem Ennsradweg R7 in Döllach im Bezirk Liezen (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.30 Uhr war ein 74-jähriger Mann mit seinem E-Bike in Richtung Irdning unterwegs. Zur selben Zeit spazierte ein 24-Jähriger mit seinem angeleinten Hund auf dem Radweg.

Hund läuft plötzlich auf Radweg

Als der Radfahrer mit angepasster Geschwindigkeit an dem Fußgänger vorbeifahren wollte, lief der Hund aus dem angrenzenden Straßengraben auf den Radweg. Der 74-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, kollidierte mit dem Tier und stürzte.

Radfahrer ins Krankenhaus gebracht

Der Mann klagte nach dem Unfall über starke Schmerzen im Schulterbereich. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in das DKH Schladming. Der Hund blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Der 74-Jährige hatte zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen. Ein Alkotest verlief negativ. Am E-Bike entstand augenscheinlich kein Sachschaden.