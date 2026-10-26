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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt den Stadtpark Graz.
Nach einem teils frostigen Morgen zeigt sich am Dienstag in der Steiermark vielerorts die Sonne.
Steiermark
26/10/2026
Wettervorhersage

Nach frostigem Start: Sonne übernimmt am Dienstag in der Steiermark

Nach einem teils frostigen Start dürfen sich die Steirer am Dienstag auf reichlich Sonnenschein freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 15 Grad.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Der Dienstag, 27. Oktober, zeigt sich in der Steiermark überwiegend von seiner freundlichen Seite. Wie die Experten von GeoSphere Austria prognostizieren, sorgt zunehmender Hochdruckeinfluss für meist sonniges Wetter. In den Morgenstunden können sich regional allerdings noch Nebelfelder halten, die sich im Laufe des Vormittags auflösen. Auch über der westlichen Obersteiermark ziehen zunächst noch Wolken durch.

Strahlender Sonnenschein am Nachmittag

Spätestens am Nachmittag setzt sich die Sonne dann in weiten Teilen der Steiermark durch. Bei den Temperaturen heißt es allerdings zunächst warm anziehen: In der Früh liegen die Werte zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Im Laufe des Tages wird es deutlich milder. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 11 und 15 Grad.

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