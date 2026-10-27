Brand in Grundlsee: Passanten eilen mit Feuerlöschern zu Hilfe

In Grundlsee (Steiermark) ist am Nationalfeiertag ein Brand an einem Wohnhaus ausgebrochen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, griffen Passanten zu Feuerlöschern und dämmten die Flammen ein.

Bei einem Wohnhaus nahe der Volksschule Grundlsee brach ein Brand an der Fassade und am Balkon aus.

Bei einem Wohnhaus nahe der Volksschule Grundlsee brach ein Brand an der Fassade und am Balkon aus.

Gegen 15.46 Uhr wurden die Feuerwehren Grundlsee und Strassen zu einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe der Volksschule Grundlsee alarmiert. Im Bereich der Außenfassade und des angrenzenden Balkons war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache dafür ist bislang ungeklärt. Noch bevor die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, wurden aufmerksame Passanten aktiv.

Passanten halfen sofort

Die Ersthelfer griffen zu Feuerlöschern aus der Volksschule, dem nahe gelegenen Sparmarkt und von Bewohnern umliegender Gebäude. Damit gelang es ihnen, die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu erschweren. Als die Feuerwehr eintraf, waren somit bereits erste Löschmaßnahmen im Gange. Die Freiwillige Feuerwehr Grundlsee hebt das beherzte Eingreifen der Passanten besonders hervor.

©Freiwillige Feuerwehr Grundlsee | Dank des raschen Eingreifens von Passanten und Feuerwehr konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden.

Größerer Schaden verhindert

Gemeinsam brachten die Feuerwehren Grundlsee und Strassen den Brand an der Fassade und am Balkon rasch unter Kontrolle. Gegen 16.20 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Durch das schnelle Eingreifen wurde laut Feuerwehr ein möglicherweise erheblicher Gebäudeschaden verhindert. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte den Keller mithilfe eines Druckbelüfters von Rauchgasen. Elektrofachpersonal sicherte die betroffenen elektrischen Anlagen, während die Feuerwehr umfangreiche Nachkontrollen mit einer Wärmebildkamera durchführte.

42 Feuerwehrleute

Insgesamt standen 42 Mitglieder der Feuerwehren Grundlsee und Strassen mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz Bad Aussee war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Zudem waren die Polizei Bad Aussee und der Bürgermeister der Gemeinde Grundlsee anwesend. Besonders bedankt sich die Feuerwehr bei den Passanten, deren rasches Handeln wesentlich dazu beigetragen haben dürfte, größeren Schaden zu verhindern. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass bei Löschversuchen der Eigenschutz immer Vorrang hat. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt.