Krankenstände in der Steiermark: Das zeigen die aktuellen Zahlen

In der Steiermark steigen die Krankenstände wieder: Innerhalb einer Woche wurden 670 Meldungen mehr verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr sind es allerdings deutlich weniger. Das zeigen die aktuellen Zahlen der ÖGK.

In der Steiermark wurden in der Kalenderwoche 43 insgesamt 35.926 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen verzeichnet. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hervor. In der Vorwoche waren es noch 35.256 Meldungen. Damit ist die Zahl der Krankenstände innerhalb einer Woche um 670 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich allerdings ein anderes Bild.

Deutlich weniger Fälle

In der Kalenderwoche 43 des Vorjahres wurden in der Steiermark noch 38.250 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen registriert. Heuer sind es somit 2.324 weniger, was einem Rückgang von rund sechs Prozent entspricht. Auch bei den grippalen Infekten zeigt sich diese Entwicklung. Während im Vorjahr noch 10.562 Personen deswegen krankgemeldet waren, sind es heuer 8.148. Gegenüber der Vorwoche mit 8.726 Meldungen ist ebenfalls ein Rückgang zu erkennen.

Grippe und Corona

Bei Influenza und Corona fallen die Entwicklungen unterschiedlich aus. In der Steiermark wurden in der Kalenderwoche 43 insgesamt 54 Krankenstandsmeldungen aufgrund von Influenza verzeichnet. In der Vorwoche waren es 60, im gleichen Zeitraum des Vorjahres 45. Bei COVID-19 wurden aktuell 51 Meldungen registriert, nach 41 in der Vorwoche und 529 im Vorjahr. Allerdings gilt COVID-19 seit dem 1. Juli 2023 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung. Da auch weniger getestet wird, bilden die Zahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen nicht vollständig ab.

Österreichweiter Trend

Nicht nur in der Steiermark, sondern auch österreichweit liegen die Krankenstandsmeldungen unter dem Vorjahresniveau. In der Kalenderwoche 43 wurden in ganz Österreich insgesamt 260.639 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen verzeichnet. Im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt noch 280.565. Gegenüber der Vorwoche mit 264.769 Meldungen ist die Zahl österreichweit sogar gesunken. Während die Krankenstandsmeldungen in der Steiermark zuletzt leicht zugenommen haben, zeigt sich damit österreichweit ein Rückgang.