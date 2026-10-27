Frontalzusammenstoß auf der B63: Feuerwehr muss Lenker befreien

Auf der B63 zwischen Pinggau und Pinkafeld sind am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Beteiligten kamen ins Spital.

Der Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren Pinggau und Sinnersdorf mussten schweres Rettungsgerät einsetzen, um den Mann zu befreien.

Der Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren Pinggau und Sinnersdorf mussten schweres Rettungsgerät einsetzen, um den Mann zu befreien.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen einen größeren Einsatz auf der B63 ausgelöst. Zwischen Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und Pinkafeld im Burgenland stießen gegen 8.30 Uhr ein Auto und ein Kastenwagen frontal zusammen. Zwei Menschen wurden verletzt. Für einen der Beteiligten war nach dem Zusammenstoß zunächst kein selbstständiges Verlassen des Fahrzeugs möglich.

Feuerwehr muss eingeklemmten Lenker befreien

Der Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren Pinggau und Sinnersdorf mussten schweres Rettungsgerät einsetzen, um den Mann zu befreien. Die zweite am Unfall beteiligte Person konnte ihr Fahrzeug hingegen selbstständig verlassen. Auch sie erlitt Verletzungen. Ein Notarzt aus Oberwart sowie Rettungskräfte aus Friedberg und Oberwart kümmerten sich um die beiden Verletzten. Anschließend wurden sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhäuser gebracht.

B63 rund zwei Stunden lang gesperrt

Während die Einsatzkräfte die Verletzten versorgten und die Unfallfahrzeuge geborgen wurden, war auf der B63 vorübergehend kein Durchkommen. Die Bundesstraße musste für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Die Polizei richtete eine Umleitung ein und nahm den Unfall auf. Die Feuerwehr kümmerte sich unter anderem um die Reinigung der Fahrbahn und das Binden ausgelaufener Betriebsmittel.