Unfall auf A9 bei Graz: Feuerwehr muss Autotüren entfernen

Drei Autos waren am Montagabend auf der A9 südlich von Graz in einen Unfall verwickelt. Eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Um sie zu befreien, musste die Feuerwehr zwei Türen und einen Teil der Karosserie entfernen.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat am Montagabend, dem 26. Oktober, einen größeren Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) ausgelöst.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat am Montagabend, dem 26. Oktober, einen größeren Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) ausgelöst.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat am Montagabend, dem 26. Oktober, einen größeren Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) ausgelöst. Gegen 18.02 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten alarmiert. Zwischen den Auffahrten Schachenwald und Schwarzlsee, in Fahrtrichtung Linz, war eine Person nach dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

©Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat am Montagabend, dem 26. Oktober, einen größeren Einsatz auf der Pyhrnautobahn (A9) ausgelöst.

Feuerwehr muss Fahrzeug aufschneiden

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war auch das Rote Kreuz bereits vor Ort. Gemeinsam wurde die Rettung der eingeklemmten Person vorbereitet. Um einen möglichst schonenden Zugang zu ermöglichen, entfernten die Feuerwehrleute mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts beide Türen auf der Fahrerseite sowie die dazwischenliegende B-Säule des Fahrzeugs. Anschließend konnte die verletzte Person mit einem sogenannten Spineboard, einer speziellen Rettungstrage, aus dem Auto befreit werden. Sie wurde dem Roten Kreuz und dem anwesenden Notarzt zur weiteren Versorgung übergeben.

Nur ein Fahrstreifen auf A9 befahrbar

Während der Rettungsarbeiten war die A9 in Richtung Linz nur eingeschränkt befahrbar. Lediglich der linke Fahrstreifen stand für den Verkehr zur Verfügung. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsmittel. Anschließend wurden die Verkehrswege wieder freigemacht. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Unterpremstätten beendet. Neben vier Feuerwehrfahrzeugen waren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 16:33 Uhr aktualisiert