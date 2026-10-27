Schnelleres Internet für 6.100 steirische Haushalte: Es gibt eine Bedingung

Schnelles Internet ist längst nicht überall in der Steiermark selbstverständlich. Gerade außerhalb der größeren Orte müssen sich viele Haushalte noch mit eingeschränkten Verbindungen zufriedengeben. In der Südweststeiermark soll sich das nun ändern: Das Land Steiermark plant über seine Breitbandgesellschaft Sbidi Investitionen von rund 27 Millionen Euro. Bis zu 6.100 Haushalte könnten dadurch einen Glasfaseranschluss erhalten. Allerdings gibt es einen Haken: Nicht überall wird automatisch gebaut.

Diese acht Gemeinden sollen Glasfaser bekommen

Die Ausbaupläne betreffen insgesamt neun Gebiete in acht südweststeirischen Gemeinden. Besonders umfangreich ist das Vorhaben in Gleinstätten. Dort könnten laut den vorgestellten Plänen 1.535 Haushalte einen Glasfaseranschluss erhalten. Auch in St. Josef in der Weststeiermark ist ein größerer Ausbau vorgesehen. Dort sollen bis zu 1.294 Haushalte erreicht werden. In St. Stefan ob Stainz sind es 881, in St. Peter im Sulmtal 682.

Diese Gemeinden stehen auf der Liste: Gleinstätten: 1.535 Haushalte

St. Peter im Sulmtal: 682 Haushalte

St. Josef in der Weststeiermark: 1.294 Haushalte

Hengsberg: 1.014 Haushalte in zwei Ausbaugebieten

St. Stefan ob Stainz: 881 Haushalte

Gabersdorf: 104 Haushalte im Bereich Sajach

Kitzeck im Sausal: 212 Haushalte im Bereich Fresing

St. Martin im Sulmtal: 389 Haushalte im Ortskern

Die Zahlen beschreiben das Potenzial der geplanten Ausbaugebiete. Ob tatsächlich alle genannten Haushalte angeschlossen werden, steht noch nicht fest.

Ohne genügend Anmeldungen wird nicht gebaut

Für die Bewohner gibt es eine entscheidende Voraussetzung: In jedem Ausbaugebiet müssen sich mindestens 50 Prozent der erreichbaren Haushalte für einen Glasfaseranschluss anmelden. Erst dann kann der Ausbau dort umgesetzt werden. Die Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft (Sbidi) setzt deshalb auch auf die Unterstützung der Gemeinden. Bürgermeister sollen die Bevölkerung über das Vorhaben informieren und auf die Anmeldemöglichkeit aufmerksam machen. Für viele Haushalte könnte das eine Gelegenheit sein, einen leistungsfähigeren Internetanschluss zu bekommen. Ob diese Chance genutzt wird, hängt letztlich auch davon ab, wie groß das Interesse vor Ort ist.

Warum das Land 27 Millionen Euro investiert

Hinter dem Vorhaben steckt ein Problem, das vor allem ländliche Regionen betrifft: Wo Häuser weit auseinanderliegen und vergleichsweise wenige Anschlüsse möglich sind, ist der Glasfaserausbau für private Anbieter häufig wirtschaftlich wenig attraktiv. Hier soll die Sbidi einspringen. Die Gesellschaft gehört zu 100 Prozent dem Land Steiermark und konzentriert sich auf Gebiete, in denen der Ausbau sonst nur schwer zustande kommen würde. Bei der Präsentation der Pläne in Gleinstätten wurde auch die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort hervorgehoben. Schnelle und stabile Internetverbindungen sind nicht nur für private Haushalte wichtig, sondern auch für Betriebe und Menschen, die von zu Hause aus arbeiten.

Wann kommen die ersten Anschlüsse?

Ein konkreter Starttermin für sämtliche Ausbaugebiete steht noch nicht fest. In Gleinstätten hofft Bürgermeisterin Elke Halbwirth, dass die Arbeiten bereits im Frühjahr beginnen können. Bis die ersten Haushalte tatsächlich über die neuen Glasfaserleitungen surfen können, sind allerdings noch weitere Schritte notwendig. Zunächst muss in den jeweiligen Gebieten die erforderliche Anmeldequote erreicht werden.