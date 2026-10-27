Staatspreis für steirische Volksschule: Das macht sie so besonders

Wie sieht Unterricht aus, wenn Kinder nicht nur zuhören, sondern ihren Schulalltag aktiv mitgestalten? Eine Antwort darauf gibt die Volksschule Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung. Dort wird seit Jahren nach einem besonderen pädagogischen Konzept unterrichtet. Jetzt wurde die Schule dafür mit dem Staatspreis für innovative Bildung ausgezeichnet. Doch was unterscheidet den Unterricht von jenem an anderen Volksschulen?

Hier lernen die Kinder auch voneinander

An der Volksschule Vasoldsberg wird nach dem sogenannten Jenaplan-Konzept gearbeitet. Dabei steht nicht ausschließlich der klassische Unterricht im Mittelpunkt. Vielmehr sollen Kinder selbstständig denken, gemeinsam Lösungen finden und Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen. Ein wesentlicher Bestandteil sind altersgemischte Lerngruppen. Jüngere Schülerinnen und Schüler können von älteren lernen, während diese ihr Wissen weitergeben und festigen. Auch Projekte spielen eine wichtige Rolle. Die Kinder beschäftigen sich gemeinsam mit unterschiedlichen Themen, recherchieren, tauschen sich aus und präsentieren anschließend ihre Ergebnisse. Wie das im Schulalltag aussieht, zeigt etwa ein Waldprojekt, an dem mehrere Kinder derzeit arbeiten. Dabei beschäftigen sie sich unter anderem mit verschiedenen Baumarten und der Frage, wie alt oder schwer Bäume werden können.

Feedback gehört schon in der ersten Klasse dazu

Eine Besonderheit ist auch der Umgang mit Rückmeldungen. Schon die jüngsten Schülerinnen und Schüler lernen, die Arbeit anderer Kinder zu besprechen und konstruktive Kritik zu formulieren. Direktorin Gabriele Weber legt dabei großen Wert auf gegenseitige Wertschätzung. Kinder sollen lernen, ihre Gedanken auszudrücken, anderen zuzuhören und unterschiedliche Sichtweisen zu akzeptieren. Neben dem fachlichen Wissen sollen dadurch auch soziale Fähigkeiten gestärkt werden. Selbstständigkeit, Zusammenarbeit und die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, gehören zu den zentralen Zielen des Unterrichtskonzepts.

Besondere Ausbildung gibt es in Graz

Hinter dem Konzept steht die Jenaplan-Pädagogik, die in der Steiermark seit vielen Jahren vermittelt wird. An der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum in Graz gibt es bereits seit dem Studienjahr 1999/2000 einen entsprechenden Hochschullehrgang. Rund 600 Lehrerinnen und Lehrer haben diese Ausbildung bislang abgeschlossen. Der Lehrgang dauert zwei Semester und wird laut Bildungswissenschaftlerin Susanne Herker österreichweit nur an dieser Hochschule angeboten. Das Interesse reicht mittlerweile über die Steiermark hinaus. Anfragen für entsprechende Weiterbildungen kommen unter anderem aus Kärnten, Tirol, Deutschland und Slowenien. Auch an anderen steirischen Schulen wird das Konzept bereits umgesetzt. Ein Beispiel ist die Volksschule Brockmann in Graz, wo einzelne Klassen nach den Grundsätzen der Jenaplan-Pädagogik arbeiten.

Auszeichnung soll auch ein Signal sein

Für die Verantwortlichen in Vasoldsberg ist der Staatspreis eine Bestätigung ihrer pädagogischen Arbeit. Gleichzeitig wünschen sich Vertreterinnen und Vertreter des Konzepts mehr Unterstützung für dessen Weiterentwicklung in der Steiermark. Bildungswissenschaftlerin Susanne Herker sieht darin noch ungenutztes Potenzial. Viele Elemente der Jenaplan-Pädagogik würden sich bereits in den Anforderungen moderner Lehrpläne wiederfinden, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung.