Schwerer Unfall auf A2 bei Graz: Frau mit Hubschrauber ins Spital

Schwerer Unfall auf der A2 bei Graz: Drei Autos waren am Dienstagnachmittag in eine Kollision verwickelt. Eine 42-jährige Frau wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober, auf der Südautobahn (A2) bei Grambach im Bezirk Graz-Umgebung für einen Großeinsatz gesorgt, 5 Minuten hat bereits berichtet: A2-Einsatz bei Graz: „Plötzlich hörten wir einen lauten Knall“.

20-Jährige dürfte stehendes Auto übersehen haben

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr bei Straßenkilometer 176,700. Zu diesem Zeitpunkt führte die Autobahnmeisterei Aufräumarbeiten nach einer Tagesbaustelle durch. Zur Absicherung stand auf dem dritten Fahrstreifen ein Lkw mit Anpralldämpfer. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Wien musste hinter dem abgestellten Lkw anhalten. Sie wollte anschließend auf den zweiten Fahrstreifen wechseln, um an dem Fahrzeug vorbeizufahren. Doch dazu kam es nicht mehr. Nach ersten Erhebungen der Polizei dürfte eine nachkommende 20-jährige Lenkerin aus Graz das stehende Auto und den Absicherungs-Lkw übersehen haben. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen das Heck des Autos der 42-Jährigen.

©Feuerwehr Feldkirchen und FF Raaba Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt werden.

Auto gegen Lkw geschoben, weitere Kollision

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 42-Jährigen gegen den Anpralldämpfer des abgestellten Lastwagens geschoben. Anschließend wurden beide Autos auf den zweiten Fahrstreifen geschleudert. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit dem Wagen einer 35-jährigen Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark. Für die 42-jährige Wienerin hatte der Unfall schwere Folgen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste zunächst vom Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen. Auch die 20-jährige Grazerin wurde verletzt. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Die 35-jährige Lenkerin unterzeichnete laut Polizei noch an der Unfallstelle einen Revers. Weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand liegen nicht vor.

A2 in Richtung Wien vollständig gesperrt

Der Unfall führte zu erheblichen Einschränkungen auf der Südautobahn. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt werden. Erst gegen 15.50 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden. Um etwa 16.10 Uhr waren schließlich wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Die Feuerwehren Feldkirchen und Raaba standen im Einsatz. Wie die Feuerwehr Feldkirchen mitteilte, musste eine Person mithilfe akkubetriebener Rettungsgeräte aus einem Unfallfahrzeug befreit werden.