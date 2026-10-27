Tief stehende Sonne: 85-Jähriger auf Schutzweg in Gamlitz von Auto erfasst

Ein 85-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag in Gamlitz die Straße auf einem Schutzweg überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und verletzt. Die tief stehende Sonne könnte bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben.

Ein 85-jähriger Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in Gamlitz im Bezirk Leibnitz von einem Auto angefahren worden. Der Mann war gerade dabei, die B69 auf einem Schutzweg zu überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Er stürzte auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die tief stehende Sonne zu dem Unfall beigetragen haben.

Autofahrerin dürfte Fußgänger übersehen haben

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr. Eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz war mit ihrem Auto von Ehrenhausen kommend in Richtung Gamlitz unterwegs. Zur selben Zeit überquerte der 85-Jährige die Bundesstraße auf einem Schutzweg. Laut Polizei dürfte die Lenkerin den Mann übersehen haben, vermutlich weil sie von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Ihr Fahrzeug touchierte den Fußgänger, der daraufhin zu Boden stürzte.

85-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Nach dem Unfall wurde der verletzte Mann zunächst notärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in das LKH Südweststeiermark am Standort Wagna. Wie schwer der 85-Jährige verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei spricht von Verletzungen unbestimmten Grades. Bei beiden Unfallbeteiligten wurde ein Alkotest durchgeführt. Sowohl bei der 58-jährigen Autofahrerin als auch beim Fußgänger fiel dieser negativ aus.