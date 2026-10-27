Wetterumschwung in der Steiermark: Hier ziehen Regenschauer auf

Sonne oder doch Regen? Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in der Steiermark von zwei Seiten. Während es im Südosten noch freundlich bleibt, ziehen im Norden dichte Wolken und Regenschauer auf. Dazu wird es windig.

Das Wetter zeigt sich zur Wochenmitte in der Steiermark recht unterschiedlich. Während sich manche Regionen noch über sonnige Stunden freuen dürfen, wird es anderswo zunehmend ungemütlich. Vor allem nördlich der Alpen machen sich dichtere Wolken, auffrischender Wind und einzelne Regenschauer bemerkbar.

Nebel am Morgen, danach kommt die Sonne

Der Mittwoch beginnt laut Geosphere Austria vielerorts mit Wolken in höheren Luftschichten. Besonders im Südosten der Steiermark ist es in den frühen Morgenstunden zunächst häufig bewölkt. Regional kann sich auch Hochnebel halten. Im Laufe des Vormittags bessern sich die Bedingungen allerdings. Nebel und Hochnebel lösen sich nach und nach auf, sodass sich die Sonne noch einmal durchsetzen kann. Vor allem im Südosten stehen die Chancen auf einige freundliche Stunden gut.

Im Norden ziehen Regenwolken auf

Anders sieht es im Norden der Steiermark aus. Dort werden die Wolken im Tagesverlauf zunehmend dichter. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind teilweise lebhaft auf. Am Nachmittag sind in den nördlichen Landesteilen bereits einzelne Regenschauer möglich. Die Wolken breiten sich allmählich weiter nach Süden aus. Im Südosten bleibt es dagegen überwiegend trocken. Dort kann sich zwischen den Wolken immer wieder die Sonne zeigen. Trotz der zunehmenden Bewölkung bleibt es für Ende Oktober vergleichsweise mild. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen in der Steiermark zwischen 11 und 15 Grad. Am Abend wird es vor allem im Nordwesten nochmals wechselhafter. Dort ziehen weitere Regenschauer durch.