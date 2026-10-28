Minibagger völlig ungesichert transportiert: Polizei stoppt gefährliche Fahrt

Bei einer Verkehrskontrolle in Sankt Martin im Sulmtal entdeckte die Polizei zahlreiche Mängel an einem Anhänger. Ein Minibagger war völlig ungesichert, mehrere Leuchten funktionierten nicht.

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, wurde ein 66-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz auf der B74 in Sankt Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere schwere technische Mängel sowie eine fehlende Ladungssicherung fest.

Mit rund 70 km/h durch das Ortsgebiet

Gegen 13 Uhr fiel einer Polizeistreife zunächst auf, dass das rechte Rücklicht eines Anhängers nicht funktionierte. Auf diesem wurde ein Minibagger transportiert. Zudem bemerkten die Beamten die zügige Fahrweise des Lenkers. Laut Polizei war der 66-Jährige teilweise mit rund 70 km/h in Ortsgebieten unterwegs, in denen lediglich 50 km/h erlaubt waren. Die Polizisten hielten die Fahrzeugkombination schließlich an und führten eine Kontrolle durch.

Minibagger war nicht gesichert

Dabei stellte sich heraus, dass der transportierte Minibagger auf dem Anhänger völlig ungesichert war. Auch technisch gab es erhebliche Probleme: Neben dem rechten Rücklicht funktionierten der rechte Blinker sowie beide Bremsleuchten nicht. Zusätzlich wurden Mängel am Auflaufbremssystem des Anhängers festgestellt.

Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen

Aufgrund der festgestellten Mängel untersagten die Beamten dem 66-Jährigen die Weiterfahrt. Das Kennzeichen des Anhängers wurde noch an Ort und Stelle abgenommen. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren hin, die durch ungesicherte Ladung und technische Defekte entstehen können. Besonders bei schweren Maschinen wie einem Minibagger kann eine mangelhafte Sicherung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.