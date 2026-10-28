Heftiger Unfall forderte zwei Schwerverletzte: Feuerwehr befreit Lenker aus Wrack

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B63 in Pinggau wurden am Dienstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt. Einer der Lenker musste von der Feuerwehr aus seinem Unfallwrack befreit werden.

Am Dienstagmorgen, dem 27. Oktober 2026, kam es auf der B63 im Gemeindegebiet von Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Dienstagmorgen, dem 27. Oktober 2026, kam es auf der B63 im Gemeindegebiet von Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Dienstagmorgen, dem 27. Oktober 2026, kam es auf der B63 im Gemeindegebiet von Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei entgegenkommende Autos kollidierten gegen 8.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache seitlich miteinander.

Feuerwehr befreite 48-Jährigen aus Unfallwrack

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt. Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war nach der Kollision in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit werden. Auch der 47-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos aus dem Bezirk Oberwart im Burgenland erlitt schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden beide Männer in die Klinik Oberwart gebracht.

B63 bis 11 Uhr gesperrt

Durch die Wucht der Kollision flogen Trümmerteile auf die Fahrbahn. Dabei wurde auch ein nachfolgendes Auto beschädigt. Die B63 musste aufgrund des Unfalls für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Erst gegen 11 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Sinnersdorf und Pinggau richteten währenddessen eine örtliche Umleitung ein. Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.