Mitten in der Nacht: Kleintransporter auf A2 in Vollbrand

Nächtlicher Feuerwehreinsatz auf der A2 in der Steiermark: Ein vollbeladener Kleintransporter stand in Flammen. Um den Brand vollständig löschen zu können, mussten die Feuerwehrleute die gesamte Ladung per Hand ausräumen.

In der Nacht auf Mittwoch, den 28. Oktober 2026, kam es auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Fahrzeugbrand.

In der Nacht auf Mittwoch, den 28. Oktober 2026, kam es auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Fahrzeugbrand.

In der Nacht auf Mittwoch, den 28. Oktober 2026, kam es auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Fahrzeugbrand. Um 1.14 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Untergrossau, Obergrossau und Sinabelkirchen mittels Sirene und SMS alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Kleintransporter bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten.

Kleintransporter mit Kfz-Ersatzteilen beladen

Wie die Feuerwehr Untergrossau auf Facebook berichtet, rückte ein bereits während der Anfahrt ausgerüsteter Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung vor. Mit einem Hochdruckrohr und einem Schaumrohr gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor. Die Löscharbeiten gestalteten sich besonders aufwendig, da der Kleintransporter vollständig mit Kfz-Ersatzteilen beladen war. Um das Feuer restlos löschen zu können, mussten die Feuerwehrleute das Fahrzeug händisch ausräumen.

©Feuerwehr Untergrossau

Drei Feuerwehren im Einsatz

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurde das Hilfeleistungsfahrzeug der Feuerwehr Untergrossau vom Fahrzeug der Feuerwehr Sinabelkirchen mit Wasser versorgt. Die Feuerwehr Untergrossau stand mit zwei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern im Einsatz. Unterstützt wurde sie von den Feuerwehren Obergrossau und Sinabelkirchen. Auch die Polizei und die ASFINAG waren vor Ort.