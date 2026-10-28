Klimagesetz sorgt für Kritik: WKO Steiermark warnt vor Milliardenkosten

Österreich will bereits 2040 klimaneutral sein – zehn Jahre früher als die EU. Die WKO Steiermark warnt vor zusätzlichen Kosten für heimische Betriebe und sieht Arbeitsplätze sowie die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.

Das geplante österreichische Klimagesetz sorgt für Kritik aus der steirischen Wirtschaft. Die Wirtschaftskammer Steiermark (WKO) befürchtet, dass die ehrgeizigeren Klimaziele heimische Unternehmen zusätzlich belasten könnten. Während die Europäische Union bis 2050 klimaneutral werden will, strebt Österreich dieses Ziel bereits für 2040 an. Für WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk ist dieser nationale Sonderweg problematisch. „Wir bekennen uns zum EU-Klimaneutralitätsziel“, stellt er klar. Die österreichische Übererfüllung lehne man jedoch ab, da sie die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe schwächen könnte.

WKO warnt vor Milliardenkosten

Das derzeit in Begutachtung befindliche Klimagesetz sieht einen Klimafahrplan mit konkreten Reduktionspfaden vor. Nach Angaben der WKO könnten die zusätzlichen Anforderungen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Die Kammer verweist auf Berechnungen, wonach die frühere Klimaneutralität bis 2040 die österreichische Volkswirtschaft zwischen 8,5 und 13 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kosten könnte. Herk warnt zudem davor, dass Unternehmen ihre Produktion in Länder mit niedrigeren Umweltstandards verlagern könnten. Dadurch wäre aus Sicht der WKO nicht automatisch ein zusätzlicher Nutzen für das Klima gegeben.

Steirische Unternehmen investieren bereits Millionen

Als Beispiele für laufende Klimaschutzinvestitionen nennt die WKO die steirische Stahlindustrie. So werde am voestalpine-Standort Donawitz im Rahmen des Projekts „greentec steel“ der Umbau der Stahlproduktion vorangetrieben. Auch die Marienhütte in Graz investiere rund 150 Millionen Euro in ihre Neuausrichtung. Diese Projekte würden zeigen, dass die Transformation in der Steiermark bereits begonnen habe, betont Herk. Gleichzeitig seien damit erhebliche finanzielle Aufwendungen verbunden. „Ein gesetzlich verkürzter Zeitrahmen kann diesen Umbau zusätzlich verteuern und die Planung erschweren“, so der WKO-Präsident.

Sorge um Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit

Die WKO Steiermark fordert deshalb, dass sich Österreich beim Ziel der Klimaneutralität am europäischen Zeitplan orientiert. Zusätzliche nationale Vorgaben würden aus ihrer Sicht den Kostendruck auf heimische Betriebe weiter erhöhen. „Was die Unternehmen jetzt brauchen, sind wettbewerbsfähige Bedingungen statt zusätzlicher Belastungen“, betont Herk. Entscheidend sei, dass die Umstellung auf klimafreundlichere Produktionsweisen nicht zulasten der regionalen Wertschöpfung und der Arbeitsplätze gehe. Die genannten Kosten und Risiken sind Einschätzungen der Wirtschaftskammer. Welche konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen das geplante Klimagesetz tatsächlich haben wird, ist damit noch nicht geklärt.