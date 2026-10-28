Junge Heldinnen: Enkelinnen (9 und 12) helfen verletzter Oma nach Unfall

Zwei Mädchen im Alter von 9 und 12 Jahren bewiesen in St. Stefan ob Stainz großen Mut: Als ihre Großmutter mit einem Scooter stürzte, leisteten sie Erste Hilfe und organisierten Unterstützung.

Ein besonderer Rettungseinsatz sorgte am Mittwochvormittag, dem 28. Oktober 2026, in St. Stefan ob Stainz im Bezirk Deutschlandsberg für Anerkennung. Zwei Mädchen im Alter von neun und zwölf Jahren reagierten vorbildlich, nachdem ihre 64-jährige Großmutter mit einem Scooter gestürzt war und medizinische Hilfe benötigte. Statt in Panik zu geraten, kümmerten sich die beiden Enkelkinder um ihre verletzte Oma und sorgten dafür, dass rasch Hilfe organisiert wurde.

Mädchen verständigten Nachbarn

Die beiden Kinder erkannten schnell, dass ihre Großmutter Unterstützung benötigte. Während sie sich um die 64-Jährige kümmerten, verständigten sie einen Nachbarn. Dieser setzte daraufhin den Notruf ab und alarmierte die Rettungskräfte. Besonders bemerkenswert: Die Mädchen ließen ihre Oma nicht alleine. Sie blieben bei ihr, leisteten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Erste Hilfe und betreuten sie bis zum Eintreffen der Sanitäter. Die Rettungskräfte des Grünen Kreuzes Steiermark übernahmen anschließend die medizinische Versorgung der Frau. Danach wurde die 64-Jährige in das UKH Graz gebracht.

„Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt“

Beim Grünen Kreuz Steiermark zeigt man sich vom Verhalten der beiden jungen Helferinnen beeindruckt. „Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt. In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Verantwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert“, heißt es seitens der Rettungsorganisation. Die beiden Mädchen hätten genau das getan, was in einer solchen Notsituation wichtig sei: Ruhe bewahren, Hilfe holen und bei der verletzten Person bleiben.

Erste Hilfe kennt kein Alter

Das Grüne Kreuz Steiermark spricht den beiden Mädchen ausdrücklich seine Anerkennung aus. Ihr umsichtiges und beherztes Handeln sei nicht nur für Gleichaltrige, sondern auch für Erwachsene ein Vorbild. Der Einsatz zeigt einmal mehr, dass selbst Kinder in einer Notsituation einen wichtigen Beitrag leisten können. Oder wie es das Grüne Kreuz treffend zusammenfasst: „Um Großes zu leisten, muss man nicht groß sein.“