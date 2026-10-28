22 Jahre lang Bürgermeister: Steiermark trauert um Franz Lindner

Die Gemeinde Teufenbach-Katsch trauert um Franz Lindner. Der ehemalige Bürgermeister von Frojach-Katsch ist kurz vor seinem 80. Geburtstag verstorben. Er prägte die Gemeinde über viele Jahre.

Traurige Nachrichten aus dem Bezirk Murau: Der frühere Bürgermeister Franz Lindner ist laut Medienberichten im 80. Lebensjahr verstorben. Insgesamt 22 Jahre lang, von 1983 bis 2005, stand der ÖVP-Politiker an der Spitze der damaligen Gemeinde Frojach-Katsch. Zuvor war er bereits als Vizebürgermeister tätig. Während seiner Amtszeit setzte Lindner mehrere wichtige Vorhaben um.

Stark in der Gemeinde verwurzelt

Neben seiner politischen Arbeit führte Lindner einen Bergbauernhof und engagierte sich in mehreren Vereinen. Er war viele Jahre Obmann des Bauernbundes und Ehrenmitglied der Feuerwehr sowie des Kameradschaftsbundes. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde ernannt.