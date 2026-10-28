Sparmaßnahmen in der Steiermark: Jetzt trifft es auch die Politik

Die Steiermark muss sparen und jetzt ist auch die Politik selbst an der Reihe. Die Landesregierung kürzt das Personal in ihren Büros um fünf Prozent. Auch die Landtagsklubs sollen nachziehen.

Die steirische Landespolitik setzt bei den eigenen Strukturen den Sparstift an.

Die steirische Landespolitik setzt bei den eigenen Strukturen den Sparstift an.

Die angespannte finanzielle Lage des Landes Steiermark macht weitere Einsparungen notwendig. Nun setzt die Landespolitik auch bei den eigenen Strukturen an. Ab 1. Oktober 2027 wird die Personalausstattung der Regierungsbüros um fünf Prozent reduziert. Das hat die Landesregierung bereits am 22. Oktober beschlossen. Auch bei den Landtagsklubs soll künftig weniger Personal vorgesehen sein. FPÖ und ÖVP haben dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht.

Kürzung für alle Klubs

Die geplante Einsparung soll sämtliche Landtagsklubs betreffen – also auch jene von FPÖ und ÖVP selbst. Dafür sollen die Punktewerte, nach denen sich die Personalausstattung richtet, einheitlich um fünf Prozent gesenkt werden. Notwendig ist dafür eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtages. Diese braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Der Antrag soll bereits in der kommenden Sitzung des Verfassungsausschusses behandelt werden. Ob die Kürzung tatsächlich kommt, hängt somit von der Zustimmung im Landtag ab.

Kunasek: Sparen bei uns

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht die Politik selbst in der Pflicht. „Für mich ist klar: Sparen beginnt bei uns selbst.“ Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) verweist auf bereits gesetzte Maßnahmen wie die Nulllohnrunden in der Politik und Einsparungen bei der Parteienförderung. „Wer Einsparungen einfordert, muss auch selbst bereit sein, einen Beitrag zu leisten.“ Beide wollen damit einen Beitrag zur Sanierung des Landesbudgets leisten.

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) wollen bei den eigenen politischen Strukturen sparen und die Personalausstattung reduzieren.

Weniger Personal geplant

Wie sich die Kürzung in den Regierungsbüros auswirkt, steht bereits fest. Der vorgesehene Punkterahmen sinkt mit 1. Oktober 2027 von derzeit 41.000 auf 38.950 Punkte. Das entspricht laut Landesregierung einer Einsparung eines halben Regierungsbüros. Doch nicht nur in der Politik wird gespart. Auch im Landesdienst werden die Maßnahmen fortgesetzt. Frei werdende Stellen werden frühestens nach vier Monaten nachbesetzt. Zusätzlich sollen im Jahr 2027 weitere 150 Stellen eingespart werden. Damit will das Land seine Ausgaben langfristig begrenzen und den Haushalt stabilisieren.